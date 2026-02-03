SRBIJA PIŠE ISTORIJU U DUBAIJU! Siniša Mali potvrdio: Još jedna zemlja stiže u Beograd! EXPO 2027 će biti najmasovniji ikada, obaramo rekord Astane!

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali boravi u Dubaiju na Svetskom samitu vlada, gde je osigurao učešće novih zemalja na EXPO 2027.

Mali je poručio da Srbija obara svetske rekorde i da će Beograd te godine biti globalni centar inovacija i veštačke inteligencije.

Ministar finansija Siniša Mali razgovarao je danas u Dubaiju sa ministrom spoljnih poslova Bocvane, Phenyom Butaleom, koji je zvanično potvrdio učešće ove zemlje na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027. Mali je uz fotografiju srdačnog rukovanja sa kolegom iz Bocvane istakao da je cilj delegacije da tokom samita dobije potvrdu još 15 novih država.

– Srbija će 2027. nesporno potvrditi poziciju organizatora najmasovnijeg specijalizovanog Ekspa. Za sada imamo potvrdu 133 zemlje, dok je prethodni rekord držala Astana sa 115 učesnica – naveo je ministar.

On je naglasio da već sutra slede razgovori sa visokim zvaničnicima Paname, Jordana i Paragvaja, jer Beograd ne sme da propusti šansu da postane centar novih tehnologija.

– Na samitu u Dubaiju, gde učestvuje više od 500 ministara i 35 predsednika država, kreira se budućnost sveta. Veoma je važno da Srbija pokaže da u toj budućnosti ima značajnu ulogu, bez tehnološkog ili ekonomskog zaostatka – zaključio je Siniša Mali.

Autor: Dalibor Stankov