Ministar Mali za Pink: Expo 2027 će u Srbiju dovesti 3 miliona ljudi!

EXPO 2027 je naš vetar u leđa, ključna tačka razvoja, istakao je za Novo jutro na TV PINK, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Expo 2027

Ministar je rekao da je to naš vetar u leđa, kako ističe, ključna tačka razvoja i napretka Srbije.

- Tada će nam gost biti preko 120 zemalja, to nam je sjajna šansa da predstavimo Srbiju i sve što smo radili 15 godina, kao i da doprinesemo ekonomskom napretku Srbije - rekao je Mali.

Kako ističe, očekuje tri miliona posetilaca u Srbiji te 2027. godine.

- Tada će ostavljati novac u restoranima, hotelima, imaćemo rast BDP-a. Taj deo grada je novi grad u gradu, prostire se na 212 hektara, to je ogromna površina gde su stotine radnika i mašina. Postavljaju se šipovi za Nacionalni stadion, gradi se 1500 stanova, Atlantik centar. Čim završimo pravimo i tematske parkove - kaže ministar.

Sport

Ministar je rekao da se veoma mnogo ulaže u sport, jer je to šansa i za biznis. Pomenuo je i benefite koji se daju sportistima, a o čemu je juče govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Nova ulaganja

- Hoćemo da završimo mrežu auto-puta, hoćemo da imamo tu brzu prugu do Budimpešte, već idemo do Novog Sada, do Subotice biće gotova do kraja ove godine. Stizaćemo do tamo za sat i 10 minuta. Ulažemo i u železnice, one su veoma bitne, i ekološki prihvatljive, a donose i mnoge benefite građanima - rekao je Mali.

Niska stopa nezaposlenosti

Mali je rekao da je u Srbiji imamo rekordno nisku stopu nezaposlenosti.

- Ne kažem da je sve idealno, ali preko 2 miliona i 300 ljudi u Srbiji je zaposleno, radi, rima platu, plaća porez i doprinose. To je najveći broj zaposlenih u istoriji na ovaj broj stanovnika. S druge strane. stopa nezaposlenosti je 9,4 odsto. 2012 godine je svaki četvrti bio bez posla. Sačuvali smo makrekonomsku stabilnost. Nama je udeo javnog duga u BDP-u 49, 45 odsto danas. Prosek evrozone je 89 odsto, a neke razvijenije zemlje od nas 120 odsto. kada se poređaju svi makroekonomski pokazatelji, Srbija je sveta tačka u Evropi, To nije dovoljno, hoćemo još, zato imamo između ostalog i Expo, ali i sva nova ulaganja. Sve što radimo radimo da bi Srbija bolje živela - istakao je ministar.

Rastu plate i penzije

Kako kaže, idemo na to da nam do kraja 2024. godine prosečna plata bude 1.400 evra.

- Da nam prosečna penzija i minimalna zarada budu 650 evra. Kada pogledate kako je to bilo 2012. godine... Prosečna plata bila je 330 evra, penzija 102 evra. Minimalna zarada 2011 godine bila je 15.700 dinara, danas je 47.154 dinara, i idemo dalje - rekao je Mali.

Autor: Aleksandra Aras