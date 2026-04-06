ORBAN KRENUO KA MAĐARSKO-SRPSKOJ GRANICI Dan nakon što je pronađen eksploziv u Kanjiži

Premijer Mađarske Viktor Orban krenuo je rano jutros ka granici sa Srbijom da proveri da li je sve u redu sa gasovodom na mađarskoj strani.

"Uskršnji ponedeljak, 6 ujutru. Umesto polivanja, idemo ka mađarsko-srpskoj granici. Juče su pokušali da dignu u vazduh gasovod na srpskom delu. Proveravamo da li je sve u redu na mađarskoj strani. Javiću se uživo sa razvojem događaja", naveo je Orban u svojoj objavi na Instagramu uz video-snimak.

Vaskršnji ponedeljak, drugi dan praznika koji se slavi po gregorijanskom kalendaru, poznat je po običaju polivanja vodom.

Mađarski premijer je u nedelju popodne sazvao hitnu sednicu Saveta za odbranu te zemlje, nakon što su srpske vojne službe pronašle eksplozivnu napravu i sredstva za njeno aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku.

Nakon sednice, Orban je najavio da će vojne snage koje štite deo gasovoda Turski tok koji se nalazi u Mađarskoj biti dodatno pojačane.

Orban je na video-snimku objavljenom na njegovom nalogu na Fejsbuku juče zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na "brzom i efikasnom odgovoru".

Mađarski premijer je dodao da u tom incidentu nije bilo povređenih, kao i da je predupređen "čin sabotaže".

Orban je dodao da gasovod radi normalno i bez prekida.

Vučić je prethodno saopštio da su na teritoriji opštine Kanjiža pronađena dva velika paketa eksploziva sa štapinima i istakao da je Vojska Srbije juče uspela da predupredi akciju protiv vitalnih interesa zemlje kao i da će se Srbija nemilosrdno obračunati sa svakim ko misli da ugrožava njenu vitalnu infrastrukturu.

Gasovod Turski tok godišnje transportuje 7,5 do osam milijardi kubnih metara i predstavlja glavnu energetsku arteriju Mađarske.

Autor: A.A.