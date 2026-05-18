Mađar ucenio Zelenskog? Objavljen ultimatum

Mađarski premijer Peter Mađar povezao je ispunjavanje zahteva Budimpešte u vezi sa vraćanjem prava Mađarima u Zakarpatju sa podrškom Mađarske početku pregovora o prijemu Ukrajine u Evropsku uniju.

- Tih 11 tačaka koje tražimo predstavljaju prava koja imaju sve manjine u Evropi. Ne tražimo ništa više. To je neophodan uslov da bi Mađarska u junu mogla da se saglasi sa otvaranjem prvog poglavlja pregovora o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji - rekao je Mađar na brifingu vlade.

Ministar spoljnih poslova diplomatije Anita Orban ranije je saopštila da od utorka počinju bilateralne ekspertske konsultacije o vraćanju prava zakarpatskim Mađarima.

Mađar je kasnije predložio Volodimiru Zelenskom da se sastanu u Beregovo ukoliko razgovori budu uspešni.

Prethodna mađarska vlada više puta je isticala da je Kijev odgovoran za pogoršanje odnosa dve zemlje i naglašavala da Budimpešta neće podržati približavanje Ukrajine EU dok se ne obnove prava mađarske nacionalne zajednice u Zakarpatju, uključujući pravo na obrazovanje na maternjem jeziku.

