VAŽNO UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: Finansiranje Ukrajine samo slabi EU

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da finansiranje Ukrajine i slanje vojne pomoći ne jača, već slabi Evropsku uniju.

On je na stranačkom skupu u Segedinu kritikovao odluku EU da Kijevu odobri novi „vojni kredit“ od 90 milijardi evra iz evropskog budžeta.

Orbanove poruke

Ukupna pomoć Ukrajini u poslednje četiri godine dostigla je 270 milijardi evra.

„Problem je u tome što sa svakom novom odlukom mi postajemo sve slabiji, a ne jači“, rekao je Orban.

Prema njegovim rečima, Ukrajina „ne doprinosi snazi Evrope, već je crpi“.

„Ne moramo da finansiramo ukrajinsku vojsku, već da jačamo vojske država Evrope zbog same Evrope“, dodao je mađarski premijer.

Dogovor EU

Zemlje Evropske unije postigle su u petak dogovor da Ukrajini daju kredit od 90 milijardi evra u naredne dve godine. Međutim, Mađarska, Slovačka i Češka odlučile su da ne učestvuju u ovom paketu pomoći.

Otvorena pitanja

Lideri EU nisu uspeli da se usaglase oko korišćenja zamrznutih ruskih sredstava, što ostaje jedno od ključnih spornih pitanja u evropskoj politici prema ratu u Ukrajini.

