Peter Mađar položio zakletvu, postao PREMIJER MAĐARSKE

Lider mađarske stranke Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima, Peter Mađar položio je zakletvu na funkciji premijera Mađarske, javlja Rojters.

Agencija piše da je mađarski parlament pre toga podržao Mađarovo imenovanje.

Tisa je ubedljivo pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj održanim 12. aprila.

Mađar najavio sednicu novog parlamenta i ''prvi zvanični dan promene režima''

Péter Magyar officially becomes Hungary's Prime Minister.

Konstitutivna sednica novog mađarskog parlamenta i izbor novog premijera označavaju "prvi zvanični dan promene režima", izjavio je danas Peter Mađar, novoizabrani mađarski premijer ispred parlamenta uoči polaganja venaca na spomenik premijera iz 19. veka Đule Andrašija i pesnika iz 20. veka Jožefa Atile.

U TV prenosu uživo, Mađar je rekao da ce novi parlament danas usvojiti neke zakone i izabrati svoje nove potpredsednike na svojoj konstitutivnoj sednici, pre početka proslave na Košutovom trgu u 16 časova, prenosi agencija MTI.

Mađar je položio vence na spomenike Andrašija i Atile zajedno sa Agneš Forsthofer, novoizabranom predsednicom parlamenta i vođom poslaničke grupe TISE Andreom Bujdošo.

- Ostanite sa nama ceo dan, bilo lično ili onlajn ako ne možete da dođete - rekao je, dodajući da ce svečanosti biti strimovane na Fejsbuku, Jutjubu i TikToku.

Novoizabrani premijer Mađarske Peter Mađar govori tokom inauguracione sednice mađarskog parlamenta u Budimpešti

Pre ulaska u parlament, Mađar je pozdravio pristalice pozirajući za fotografije.

Do 10 časova ujutru, okupio se veliki broj Mađarovih pristalica koje su nosile transparent na kojem je pisalo "Promena režima: 37 godina u nastajanju".

Autor: S.M.