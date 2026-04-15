Oglasio se predsednik Mađarske nakon sastanka sa Peterom Mađarom: Evo koga će predložiti za premijera

Predsednik Mađarske Tamaš Šuljok saopštio je da će na konstitutivnoj sednici parlamenta predložiti lidera stranke Tisa Petera Mađara za premijera, nakon što je njegova stranka osvojila najviše poslaničkih mandata na izborima.

Šuljok je na Fejsbuku naveo da će, u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima, zvanično predložiti Petera Mađara za mesto predsednika vlade na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine, preneo je Hirado.

On je dodao da će sednicu parlamenta sazvati u najkraćem mogućem roku nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, dok bi pripremne konsultacije za njeno održavanje, koje tradicionalno organizuje parlament, mogle da počnu u narednim danima.

Mađarski predsednik je naveo da je posle parlamentarnih izbora pokrenuo razgovore sa liderima stranaka koje su ušle u parlament, u skladu sa ustavnom ulogom šefa države.

Kako je istakao, prvi sastanak u palati "Šandor" održao je sa Peterom Mađarom, predsednikom stranke Tisa, koja je osvojila najviše poslaničkih mesta.

Šuljok je naglasio da je jedna od važnih dužnosti predsednika da sazove konstitutivnu sednicu novog saziva parlamenta i izrazio uverenje da je konstruktivna saradnja institucija u interesu Mađarske i njenih građana.

Mađar je posle sastanka sa liderom zemlje kazao novinarima da bi novi parlament mogao da održi konstitutivnu sednicu 4, 6. ili 7. maja.

