TRAMP PODRŽAO ORBANA! Oglasio se predsednik SAD pred izbore: Veliki sam obožavalac premijera Mađarske

Izvor: Pink.rs/Srna, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein, Tanjug AP/Darko Vojinović ||

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je veliki obožavalac premijera Mađarske Viktora Orbana i izrazio punu podršku Vašingtona Budimpešti.

Izjava je data u telefonskom uključenju tokom govora potpredsednika SAD Džejmsa Dejvida Vensa na predizbornom skupu u Budimpešti.

Tramp je pohvalio Mađarsku zbog izbegavanja problema izazvanih masovnom migracijom, "za razliku od brojnih drugih zemalja".

Vens je izjavio da bi Mađarska mogla postati značajan trgovinski partner koji će, pod Orbanovim vođstvom, privući rekordne investicije iz SAD. Potpredsednik SAD je u poseti Budimpešti pred parlamentarne izbore u Mađarskoj, zakazane za nedelju, 12. april.

Tramp je otvoreno podržao Orbana i njegovu stranku Fides.

Autor: Iva Besarabić

