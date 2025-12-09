Američki predsednik demantuje Orbana: Nema paketa pomoći za Mađarsku

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije ponudio finansijsku pomoć mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, demantujući njegove tvrdnje da su Sjedinjene Američke Države pristale da Budimpešti obezbede „finansijski štit“.

„Ne, nisam mu to obećao, ali je svakako tražio“, rekao je Tramp u intervjuu za Politiko.

Upitan da li Budimpešta može da dobije paket pomoći, Tramp je izbegao direktan odgovor, ali je pohvalio Orbana za „odlično upravljanje imigracijom“, istakavši da „ne pušta nikoga u svoju zemlju“.

Dodao je da želi da vodi SAD, a ne Evropu, i naglasio da je podržavao lidere koje mnogi Evropljani ne vole – uključujući i Orbana.

Orbanove tvrdnje

Nakon prošlomesečne posete Beloj kući, Orban je izjavio da je sa Trampom „dogovorio mogućnost finansijske pomoći u slučaju poteškoća“.

Tramp je ranije intervenisao putem američkog Ministarstva finansija u sličnim situacijama, uključujući odobrenje paketa pomoći Argentini pre parlamentarnih izbora.

Autor: Dalibor Stankov