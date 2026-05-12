PETER MAĐAR PRELOMIO: Ovim ministrima niko ne sme da kaže 'ne' – Veto za ključne resore u novoj vladi

Četvoro ministara u novoj vladi Mađarske dobilo je pravo veta, saopštio je danas mađarski premijer Peter Mađar ističući obim i složenost zadataka kao razlog za takvu odluku.

Mađar je naveo da će ministri zdravlja, pravde, obrazovanja i finansija imati pravo veta na odluke vlade zbog, kako je ocenio, posebno složenih zadataka u predstojećem političkom ciklusu i u sprovođenju promena i reformi, preneo je mađarski Juronjuz.

Ranije danas na ceremoniji u Budimpešti, mađarski predsednik Tamaš Šuljok zvanično je imenovao ministre u novoj vladi na predlog premijera zemlje Petera Mađara. Nova vlada položila je zakletvu u mađarskom parlamentu, čime je i formalno formirana izvršna vlast.

U parlamentu je pročitan akt koji je poslao predsednik Mađarske Tamaš Šujok, u kojem su navedeni ministri koje je imenovao. Predsednica parlamenta Agnes Forštofer potom je proglasila da je, imenovanjem ministara, vlada Mađarske i zvanično formirana.

Autor: D.Bošković