AKTUELNO

Politika

PETER MAĐAR PRELOMIO: Ovim ministrima niko ne sme da kaže 'ne' – Veto za ključne resore u novoj vladi

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Denes Erdos ||

Četvoro ministara u novoj vladi Mađarske dobilo je pravo veta, saopštio je danas mađarski premijer Peter Mađar ističući obim i složenost zadataka kao razlog za takvu odluku.

Mađar je naveo da će ministri zdravlja, pravde, obrazovanja i finansija imati pravo veta na odluke vlade zbog, kako je ocenio, posebno složenih zadataka u predstojećem političkom ciklusu i u sprovođenju promena i reformi, preneo je mađarski Juronjuz.

Ranije danas na ceremoniji u Budimpešti, mađarski predsednik Tamaš Šuljok zvanično je imenovao ministre u novoj vladi na predlog premijera zemlje Petera Mađara. Nova vlada položila je zakletvu u mađarskom parlamentu, čime je i formalno formirana izvršna vlast.

U parlamentu je pročitan akt koji je poslao predsednik Mađarske Tamaš Šujok, u kojem su navedeni ministri koje je imenovao. Predsednica parlamenta Agnes Forštofer potom je proglasila da je, imenovanjem ministara, vlada Mađarske i zvanično formirana.

Autor: D.Bošković

#Ministri

#Peter Mađar

#Resori

#Vlada

POVEZANE VESTI

Svet

PETER MAĐAR BRANIO ODLUKU DA STAVI ZETA ZA MINISTRA! Onda je rekao da je Fides 'uništio vladavinu prava'

Svet

Peter Mađar položio zakletvu, postao PREMIJER MAĐARSKE

Svet

Peter Mađar: Na putu sam ka Briselu, znamo šta nam je zadatak - da odmrznemo sredstva EU

Svet

ZVANIČNO PREUZIMA DUŽNOST PREMIJERA: Peter Mađar otkrio kada polaže zakletvu

Svet

MAĐAROV ZET ODUSTAO OD MINISTARSKE POZICIJE: Oktrio zašto je povukao kandidaturu

Politika

POZNATA LICA, NOVI IZAZOVI: Evo koji ministri u novoj Vladi menjaju svoje resore