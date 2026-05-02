PETER MAĐAR BRANIO ODLUKU DA STAVI ZETA ZA MINISTRA! Onda je rekao da je Fides 'uništio vladavinu prava'

Budući mađarski premijer Peter Mađar juče je branio svoju odluku da za ministra pravosuđa imenuje zeta Martona Meletei-Barnu, ističući kako je profesionalna kompetencija tog advokata "neupitna".

Mađar je priznao da je ta odluka, s obzirom na to da je budući ministar suprug njegove sestre, za njega "stvorila ozbiljnu dilemu" te da je zabrinutost javnosti "razumljiva".

Kako bi se, prema njegovim rečima, izbegao i privid ispreplitanja grana vlasti, Mađar je najavio da će njegova sestra Ana Ilona Meletei-Barna, supruga budućeg ministra, podneti "još jednu žrtvu" i odstupiti s mesta sudije. Ustvrdio je da je njegov zet deo pokreta Tisa od samih početaka te da je njegov izbor bio objektivan.

"Spremnost i moralno uverenje"

"Poznajem ga dugo. Moja odluka temeljila se na njegovoj spremnosti i predanosti vladavini prava", rekao je Mađar. Naglasio je kako odluka nije bila "politička kalkulacija, već je primarno pitanje bilo: ko bi mogao s najviše spremnosti i moralnog uverenja, s nepokolebljivom iskrenošću, predstavljati program funkcionalne i humane Mađarske?"

"Fides je uništio vladavinu prava, a pravna sigurnost i jednakost pred zakonom u Mađarskoj su prestale postojati. Da bih sve to ispravio, tražio sam osobu sposobnu izvršiti ovaj ogroman, istorijski zadatak i čija je profesionalna kompetencija izvan svake sumnje", dodao je.

