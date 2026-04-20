Peter Mađar poslao poruku Zelenskom: Odmah otvorite naftovod 'Družba'! Na udaru i nuklearka Paks

Pobednik mađarskih izbora, Peter Mađar, pozvao je danas ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da ponovo otvori oštećeni naftovod „Družba“ čim bude funkcionalan. On je naglasio da se od Rusije očekuje da nastavi isporuke nafte u skladu sa važećim ugovorima.

Mađar je na konferenciji za novinare, nakon prvog sastanka svoje parlamentarne grupe, bio jasan po pitanju energetske stabilnosti zemlje.

- Ako je na ukrajinskoj strani naftovod „Družba“ spreman, trebalo bi ljubazno da ga ponovo otvore, kao što su obećali. Od Rusije očekujemo da počne da doprema naftu, jer ovo neće funkcionisati bez saradnje obe strane - poručio je Mađar.

Revizija projekta Paks-2

Osim nafte, novi lider mađarske politike fokusirao se i na proširenje nuklearne elektrane Paks. Iako je projekat ocenio kao važan i neophodan, najavio je strogu reviziju uslova finansiranja.

Projekat Paks-2, koji je prvobitno procenjen na 12,5 milijardi evra, prema rečima Mađara mogao bi dostići cifru od čak 24 milijarde evra. Podsetimo, ovaj posao je dodeljen ruskom „Rosatomu“ bez tendera i bio je simbol bliskih veza Viktora Orbana i Vladimira Putina.

- Moramo ispitati da li se uslovi kredita mogu restrukturirati i da li se ova važna investicija može finansirati pod boljim uslovima. Takođe, treba videti da li se tržište može otvoriti i proces ubrzati - dodao je Mađar.

Sukob sa Kijevom oko isporuka

Mađarska i Slovačka su već duže vreme u sporu sa Ukrajinom zbog obustave isporuke ruske nafte preko ukrajinske teritorije. Dok Kijev tvrdi da je naftovod zatvoren zbog ruskih napada krajem januara, Budimpešta traži hitnu normalizaciju protoka kako bi se osigurala energetska bezbednost regiona.

Autor: D.S.