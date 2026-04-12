ORBAN ODLUČAN: Ukrajina će pustiti naftovod 'Družba' čim pobedimo - odmah ujutru

Ukrajina će ponovo pustiti u rad naftovod "Družba" odmah nakon završetka parlamentarnih izbora u Mađarskoj, rekao je za Sputnjik premijer te zemlje Viktor Orban.


- Pobedićemo na izborima i već sledećeg jutra Ukrajinci će ga otvoriti - odgovorio je on na pitanje agencije.

Budimpešta je više puta isticala da se Kijev meša u predizbornu kampanju, između ostalog i obustavom rada naftovoda kojim je u Mađarsku stizala ruska nafta. Kao odgovor, Mađarska je blokirala 20. paket antiruskih sankcija Evropske unije, kao i dodelu kredita Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra.

Budimpešta je više puta isticala da se Kijev meša u predizbornu kampanju, između ostalog i obustavom rada naftovoda kojim je u Mađarsku stizala ruska nafta. Kao odgovor, Mađarska je blokirala 20. paket antiruskih sankcija Evropske unije, kao i dodelu kredita Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra.

