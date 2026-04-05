'POJAČAVAMO MERE BEZBEDNOSTI!' Orban se oglasio nakon hitne sednice povodom otkrića eksploziva kod Kanjiže: Hvala Vučiću na brzoj i efikasnoj akciji (VIDEO)

Mađarski premijer Viktor Orban najavio je danas, nakon sednice Saveta za odbranu te zemlje, da će vojne snage koje štite deo gasovoda Turski tok koji se nalazi u Mađarskoj biti dodatno pojačane.

Orban je u video-snimku objavljenom na njegovom nalogu na Fejsbuku zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na "brzom i efikasnom odgovoru", nakon što su srpske vlasti pronašle eksplozivnu napravu i sredstva za njeno aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku, nakon čega je Orban sazvao hitnu sednicu Saveta za odbranu.

Mađarski premijer je dodao da u tom incidentu nije bilo povređenih, kao i da je predupređen "čin sabotaže".

Orban je dodao da gasovod radi normalno i bez prekida.

Autor: S.M.