Mađarski premijer Viktor Orban najavio je danas, nakon sednice Saveta za odbranu te zemlje, da će vojne snage koje štite deo gasovoda Turski tok koji se nalazi u Mađarskoj biti dodatno pojačane.
Orban je u video-snimku objavljenom na njegovom nalogu na Fejsbuku zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na "brzom i efikasnom odgovoru", nakon što su srpske vlasti pronašle eksplozivnu napravu i sredstva za njeno aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku, nakon čega je Orban sazvao hitnu sednicu Saveta za odbranu.
Mađarski premijer je dodao da u tom incidentu nije bilo povređenih, kao i da je predupređen "čin sabotaže".
Orban je dodao da gasovod radi normalno i bez prekida.
