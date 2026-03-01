MAĐARSKA PODIGLA NIVO UZBUNE ZBOG IRANA! Oglasio se Orban: Sazvao sam sastanak Saveta odbrane

Mađarski Savet odbrane podigao je nivo uzbune za borbu protiv terorizma za jedan stepen, izjavio je sinoć premijer te zemlje Viktor Orban.

- Sazvao sam sastanak Saveta odbrane, jer dešavanja u Iranu mogu imati indirektan uticaj na bezbednosnu situaciju u Mađarskoj, posebno u pogledu naše energetske bezbednosti - rekao je Orban na video-snimku koji je objavio na Fejsbuku, prenosi MTI.

Orban je kazao da mađarski vojnici koji služe na Bliskom istoku "nisu pogođeni vojnim udarima, i bezbedni su".

- Moramo takođe uzeti u obzir rastući rizik od terorističkih napada širom Evrope, posebno u zemljama sa velikom migrantskom populacijom. Mađarska je u mnogo boljoj poziciji, ali čak i tako, podižemo nivo uzbune za borbu protiv terorizma za jedan stepen - istakao je Orban.

"Očekuje se povećanje cena energije"

On je rekao da se zbog sukoba očekuje značajno povećanje cena energije na globalnim tržištima.

- U ovoj situaciji je ključno da prekinemo naftnu blokadu ukrajinskog predsednika (Volodimira) Zelenskog prema Mađarskoj - kazao je Orban.

Autor: Iva Besarabić