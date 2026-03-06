PACKA IZ EVROPE ZELENSKOM! Oglasila se Evropska komisija o pretnjama Orbanu: To je neprihvatljivo

Evropska komisija je danas saopštila da su pretnje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog mađarskom premijeru Viktoru Orbanu neprihvatljive.

Konkretno, u vezi sa komentarima predsednika Zelenskog, mi kao Evropska komisija veoma smo jasni da takva retorika nije prihvatljiva, rekao je portparol Komisije Olof Gil.

On je dodao da da je cilj Komisije da se svi malo smire i smanje tenzije i da Brisel vodi aktivne razgovore sa svim stranama kako bi rešio krizu, prenosi "Euraktiv".

Ukrajinski predsednik je ranije pretio mađarskom premijeru Orbanu zbog spora oko kredita EU koji je Mađarska blokirala.

- Nadamo se da jedna osoba u EU neće blokirati 90 milijardi evra i da ce ukrajinski vojnici dobiti oružje. U suprotnom, daćemo adresu te osobe našim momcima kako bi mogli da govore svojim jezikom - rekao je Zelenski u četvrtak.

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da nije lično zabrinut zbog pretnji smrću koje mu je, kako tvrdi, uputio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, napominjući da neće dozvoliti da njegova domovina bude ugrožena.

Orban je naglasio da spor oko naftovoda Družba nije spor koji se tiče njega lično, već je, kako je naveo, reč o snabdevanju Mađarske energijom. Upozorio je da će upotrebiti sva politička sredstva kako bi probio ukrajinsku naftnu blokadu.

Mađarska blokira kredit EU Ukrajini od 90 milijardi evra za naredne dve godine.

Bez ovog kredita, već sledećeg meseca, Ukrajina bi mogla da se nađe bez sredstava od kojih zavisi funkcionisanje države.

Budimpešta optužuje Ukrajinu da namerno otežava popravku naftovoda Družba, koji je van upotrebe od 27. januara.

Autor: Iva Besarabić