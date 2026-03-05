AKTUELNO

Svet

Budimpešta grmi na Kijev: Kako se Zelenski usuđuje da preti Orbanu dok prosi milijarde od Evrope

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP/Vladimir Gerdo, Sputnik ||

Pretnje ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog mađarskom premijeru Viktoru Orbanu su nedopustive, izjavio je politički direktor mađarskog premijera Balaž Orban.

"Kako se predsednik Zelenski usuđuje da preti mađarskom premijeru? To je apsolutno nedopustivo. Kijev, dok od Evropske unije traži novac i oružje, sada pribegava pretnjama", napisao je Balaž Orban na društvenoj mreži Iks.

Reagovanje iz Budimpešte usledilo je nakon izjave Zelenskog, koji je govorio o blokadi finansijske pomoći Ukrajini u Evropskoj uniji.

- Nadamo se da jedan čovek u Evropskoj uniji neće blokirati 90 milijardi evra i da će ukrajinski vojnici dobiti potrebno oružje. U suprotnom, daćemo adresu tog čoveka našim oružanim snagama, neka ga pozovu i porazgovaraju sa njim na svom jeziku - rekao je Zelenski na sastanku vlade.

Autor: Iva Besarabić

#Kijev

#Mađarska

#Orban

#Ukrajina

#zelenski

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić podržao Orbana pred izbore: U spotu se pojavljuju i Meloni, Netanjahu, Babiš... (VIDEO)

Politika

'NE POSTOJE PROBLEMI ZA KOJE NEMA REŠENJA' Vučić nakon sastanka sa Orbanom: Hvala na gostoprimstvu, dragi prijatelju

Svet

Američki predsednik demantuje Orbana: Nema paketa pomoći za Mađarsku

Svet

ZAVRŠEN SUDBONOSNI SASTANAK U LONDONU: Odlučivalo se o Ukrajini, evo šta su dogovorili Zelenski, Starmer, Makron i Merc

Svet

KREMLJ OBJAVIO USLOVE ZA SASTANAK PUTINA I ZELENSKOG: Prvo mora ovo da se dogodi

Svet

PET MOGUĆIH LOKACIJA - Ovde bi mogli da se sastanu Putin i Zelenski