Budimpešta grmi na Kijev: Kako se Zelenski usuđuje da preti Orbanu dok prosi milijarde od Evrope

Pretnje ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog mađarskom premijeru Viktoru Orbanu su nedopustive, izjavio je politički direktor mađarskog premijera Balaž Orban.

"Kako se predsednik Zelenski usuđuje da preti mađarskom premijeru? To je apsolutno nedopustivo. Kijev, dok od Evropske unije traži novac i oružje, sada pribegava pretnjama", napisao je Balaž Orban na društvenoj mreži Iks.

Reagovanje iz Budimpešte usledilo je nakon izjave Zelenskog, koji je govorio o blokadi finansijske pomoći Ukrajini u Evropskoj uniji.

- Nadamo se da jedan čovek u Evropskoj uniji neće blokirati 90 milijardi evra i da će ukrajinski vojnici dobiti potrebno oružje. U suprotnom, daćemo adresu tog čoveka našim oružanim snagama, neka ga pozovu i porazgovaraju sa njim na svom jeziku - rekao je Zelenski na sastanku vlade.

Autor: Iva Besarabić