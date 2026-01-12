Vučić podržao Orbana pred izbore: U spotu se pojavljuju i Meloni, Netanjahu, Babiš... (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pružio je podršku mađarskom premijeru Viktoru Orbanu u promotivnom spotu.

Spot je objavljen na društvenoj mreži X uz zahvalnost Orbana.

Predsednik Aleksandar Vučić pružio je podršku Viktoru Orbanu, premijeru Mađarske u predizbornom spotu u kome su se, između ostalih, našli Đorđa Meloni, premijerka Italije i Benjamin Netanjahu, premijer Izraela.

Redovni parlamentarni izbori u Mađarskoj održavaju se najverovatnije u aprilu, ali je Orban već krenuo u kampanju pošto je promotivni spot objavio na svom X profilu uz poruku "Hvala vam za podršku". U toj objavi Orban je naveo 12 zvaničnika iz Evrope i sveta koji su ga kratkom video porukom podržali pred izbore.

Jedan od njih je i Aleksandar Vučić čije je izdvojio jednu rečenicu.

- Nadam se da će sledeći izbori (u Mađarskoj prim aut) značiti mnogo za sve nas što znači da ćemo svedočiti još jednoj pobedi Fidesa - rekao je Vučić.

Fides je stranka Orbana koji je premijer Mađarske više od 15 godina.

Autor: S.M.