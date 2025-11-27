VUČIĆU I ORBANU URUČENA NAGRADA 'IŠTVAN PASTOR' Predsednik Srbije: Ponosan sam na naše prijateljstvo, uvek smo mogli da računamo na Mađarsku

Predsedniku Srbije Aleksandaru Vučiću i predsedniku Vlade Mađarske Viktoru Orbanu dodeljena je nagrada Fondacije "Ištvan Pastor".

Predsedniku Vučiću nagrada se dodeljuje za ključnu i presudnu ulogu u izgradnji poverenja i strateškog partnerstva između Srbije i Mađarske, kao i za istorijsku ulogu u vreme dok je još bio predsednik vlade Srbije kada je iz pravnog poretka Srbije brisano načelo kolektivne krivice i odgovornosti Mađara u Vojvodini.

- Za mene je danas velika čast i privilegija da budem ovde. Imaju Srbi i Mađari zajedničku izreku - što pošalješ to požanješ. Da budemo iskreni, nema u današnjoj eri vremena za ljude koji su mnogo doprineli. I jedni i drugi ne razumemo dovoljno koliko smo promenili međusobni odnos - rekao je Vučić.

- Sećam se priprema za taj oktobar 2010. godine. Mi smo bili u opoziciji. Tada smo razmišljali kako da promenimo istorijski tok odnosa. tako smo se ponašali od prvog dana. Bio sam kritikovan i od strane ne malog dela partijskih kolega. Sigurasan i da je Viktor imao. Ja neću da zovem Viktora da mu stajem na muku kada Irska da gol Mađarskoj. Gledam one igrače koji se živi pojedoše, meni krivo kao da su Srbi primili gol - kaže Vučić.

Prisetio se poslednjeg razgovora sa Ištvanom Pastorom, kada ga je posetio u bolnici.

- Bio je jak, ustao je. Kada smo otvarali Beograd-Novi Sad sedeli smo jedan pored drugog. Meni Ištvan kaže - nije malo, mnogo je, a još mnogo toga moramo da uradimo. Ovo što ćemo uskoro da idemo do Budimpešte, to je rezultat politike Ištvana Pastora - istakao je Vučić.

- Što se mene kao Srbina tiče, mogu da kažem da sam ponosan na prijateljstvo sa Orbanom i biću ponosan i kada i on i ja ne budemo na vlasti - rekao je Vučić i istakao da je Srbija uvek mogla da računa na pordšku Mađarske.

Nagrada je prvo uručena Viktoru Orbanu.

- Dopustite mi da se posebno pozdravim sa svojim prijateljem Aleksandrom Vučićem i članovima porodice Pastor. Veoma mi je drago što sam ovde, uvek uživam u tome da u ovom delu čujem najknjiževniji mađarskim jezikom. Mi, Srbi i Mađari, možemo da verujemo da je rad Ištvana Pastora večan. On je povezivao Srbe sa Mađarima, ne snagom, glasnom politikiko, nego istrajnošću, tvrdoglavošću. Niko oda nas nije učionio sa srpsko-mađarske odnose kao on - naveo je Orban.

Kazao je da je ovo za njega veliko priznanje. Podsetio je da se sa Aleksandrom Vučićem upoznao kada su obojica bili u opoziciji.

- Tada nismo mogli da znamo da ćemo danas da stojimo ovde zajedno. Srbi i Mađari tokom istorije nisu bili u tako dobrom odnosu kao danas. Naša saradnja je snažna. Naši narodi žive jedan sa drugim, a ne jedan pored drugog. Sve to ne bi moglo da se desi bez predsednika Vučića. To se zove liderstvo, pravo vođstvo - istakao je.

Istakao je da Srbija i Mađarska imaju odličnu saradnju.

- Naši narodi ne žive jedni pored drugih, već jedni sa drugima. Sve to ne bi moglo da se desi bez Vučića, on je lider kakvih bi trebalo da bude na prostoru Evrope - istakao je Orban.

Balint Pastor je istakao da odnosi dve zemlje nikada nisu bili na boljem nivou.

- Kao što naša zajednica može računati na Vučića i Orbana, tako i oni mogu računati na našu zajednicu, zajednicu vojvođanskih Mađara - rekao je Pastor.

- Slavimo istorijsko pomirenje koje može biti primer svim narodima ne samo u Evropi nego i u celom svetu - rekao je Balint Pastor i naglasio da je za to trebalo mnogo istrajnosti, ali i hrabrosti.

Podsetio je da se prvi gest pomirenja dogodio u Čurugu 2013. godine.

Abel Pastor, sin Ištvana Pastora, koji je predsednik Fondacije "Ištvan Pastor", obratio se prisutnima.

- Danas drugi put dodeljujemo nagrade. Danas sa ponosom možemo reći da su veze između naših naroda na istorijskom vrhuncu. Viktor Orban nagrađuje se za posebne zasluge, Aleksandar Vučić dobija nagradu za ključnu ulogu u razvoju odnosa dva naroda - kazao je Pastor.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban obišli su danas grob Ištvana Pastora u Subotici, nekadašnjeg lidera Saveza vojvođanskih Mađara i predsednika Skupštine Vojvodine.

Tanjug/Miloš Milivojević Tanjug/Miloš Milivojević Tanjug/Miloš Milivojević Tanjug/Miloš Milivojević Previous Next

Vučić je objavio na svom Instagramu fotografiju na kojoj se vidi da je zajedno sa njima na groblju bio i Balint Pastor, sin Ištvana Pastora i sadašnji predsednik SVM.

pročitajte još VUČIĆ I ORBAN U SUBOTICI: Obišli grob Ištvana Pastora

Fondacija "Ištvan Pastor" u obrazloženju je navela da predsednik Vučić dobija nagradu za ključnu ulogu u izgradnji poverenja, saradnje i strateškog partnerstva između dva naroda, kao i da se njegovo ime vezuje i za istorijsku odluku, donetu tokom njegovog mandata predsednika Vlade 30. oktobra 2014. godine, kojom je iz pravnog sistema ukinut princip kolektivne krivice mađarskog naroda.

Takođe, Viktor Orban dobija priznanje za neizbrisive i presudne zasluge u istorijskom pomirenju između mađarskog i srpskog naroda, za produbljivanje dobrosusedskih odnosa, kao i za izgradnju i jačanje strateškog partnerstva.

"Ovogodišnja priznanja predstavljaju izraz poštovanja prema istorijski značajnom zajedničkom radu koji su započeli sa Ištvanom Pastorom, zahvaljujući kojem su srpsko - mađarski odnosi danas prerasli u čvrsto strateško partnerstvo - primer koji zaslužuje da se sledi u celoj Evropi", naglašava se u obrazloženju.

Autor: S.M.