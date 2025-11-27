SRDAČAN DOČEK ZA VUČIĆA U SUBOTICI: Građani zaustavili predsednika, tražili da se fotografišu sa njim (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban borave u Subotici gde će im u gradskoj kući, biti uručena nagrada koju dodeljuje Fondacija "Ištvan Pastor".
Građani Subotice srdačno su dočekali predsednika Srbije i mnogi od njih su tražili Vučiću da se sa njima fotografiše.
Fondacija "Ištvan Pastor" u obrazloženju je navela da predsednik Vučić dobija nagradu za ključnu ulogu u izgradnji poverenja, saradnje i strateškog partnerstva između dva naroda, kao i da se njegovo ime vezuje i za istorijsku odluku, donetu tokom njegovog mandata predsednika Vlade 30. oktobra 2014. godine, kojom je iz pravnog sistema ukinut princip kolektivne krivice mađarskog naroda.
Takođe, Viktor Orban dobija priznanje za neizbrisive i presudne zasluge u istorijskom pomirenju između mađarskog i srpskog naroda, za produbljivanje dobrosusedskih odnosa, kao i za izgradnju i jačanje strateškog partnerstva.
"Ovogodišnja priznanja predstavljaju izraz poštovanja prema istorijski značajnom zajedničkom radu koji su započeli sa Ištvanom Pastorom, zahvaljujući kojem su srpsko - mađarski odnosi danas prerasli u čvrsto strateško partnerstvo - primer koji zaslužuje da se sledi u celoj Evropi", naglašava se u obrazloženju.
Autor: S.M.