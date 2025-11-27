VUČIĆ I ORBAN U SUBOTICI: Obišli grob Ištvana Pastora

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban obišli su danas grob Ištvana Pastora u Subotici, nekadašnjeg lidera Saveza vojvođanskih Mađara i predsednika Skupštine Vojvodine.

Vučić je objavio na svom instagramu fotografiju na kojoj se vidi da je zajedno sa njima na groblju bio i Balint Pastor, sin Ištvana Pastora i sadašnji predsednik SVM.

Predsednik Vučić boraviće danas u Subotici, gde će sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom primiti nagradu koju dodeljuje Fondacija "Ištvan Pastor".



Autor: S.M.