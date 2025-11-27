Vučić o NIS-u: Nismo dobili pozitivan signal iz SAD, ali spremni smo i građani ne treba da brinu

Predsedniku Srbije Aleksandaru Vučiću i predsedniku Vlade Mađarske Viktoru Orbanu dodeljena je nagrada Fondacije "Ištvan Pastor".

Vučić i Orban obratili su se javnosti nakon svečanosti i istakli značaj međusobne podrške.

- Hvala Viktoru Orbanu, kada god nam je pomoć potrebna, uvek možemo na Mađarsku da računamo. On je najzaslužniji što takve odnose imamo. Prvo Viktora vodimo u pekaru kod Mićka, a onda idemo u vinariju da razgovaramo. Za nas su najvažnije sankcije NIS, kako da obezbedimo energetsku sigurnost građanima - kazao je Vučić.

- Nezvanično, OFK bi doneo pozitivnu odluku o davanju licence, ali se čeka odluka Stejt departmenta, a nje nema. Nismo to očekivali, ali smo spremi i građani nemaju razloga za brigu. U subotu izlazimo iz tihog hoda, rafinerija se zatvara, nismo dobili pozitivan signal iz SAD ... Postavlja se pitanje, a u čemu je problem? Dobili ste obećanje srpske države, imate u pisanoj formi, i usmeno sam to rekao. Rekli smo poštovaćemo sve, da će sve biti obavljeno u sklasu sa onim što ste tražili. Otom potom. Građani Srbije nemaju razloga da brinu, obezbedićemo punu snabdevenost- istakao je Vučić.

Govoreći o pripremljenosti države, predsednik Srbije naveo da za 50 dana od kada litar nafte nije proša JANAF-om, niko u Srbiji nije osetio ništa

Predsednik je rekao da veruje u dobre namere američke administracije i da veruje da će odluka biti pozitivna.

Orban je reako da Mađarska nema značajna izvorišta gasa i živi od uvoza rsukog gasa.

- Amerika je uvela sankcije i moj je zadatak da uradim da Mađarska bude izuzeta. Sutra ću voditi pregovore tim povodom. Ako Mađarska bude imala naftu i gas imaćete i vi. Sve što imamo podelićemo - rekao je Oraban.

Autor: S.M.