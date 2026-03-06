AKTUELNO

SRBIJA OSUĐUJE PRETNJE ZELENSKOG! Ministar Bratina: Puna podrška premijeru Mađarske Viktoru Orbanu

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Goran Zlatković ||

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina osudio je pretnje smrću Vladimira Zelenskog upućene premijeru mađarske Viktoru Orbanu.

- Smatramo neprihvatljivom izjavu predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog i podsećamo da se političke razlike među državama i njihovim liderima mogu i moraju rešavati isključivo dijalogom, uz odgovornu komunikaciju i puno poštovanje suverenih odluka svake države. Retorika koja podrazumeva pretnje nije u duhu međunarodne saradnje i ne doprinosi izgradnji poverenja, stabilnosti i međusobnog uvažavanja u savremenim međunarodnim odnosima. U tom kontekstu, izražavamo punu podršku premijeru Mađarske Viktoru Orbanu - naveo je Bratina.

Autor: Iva Besarabić

