KOJA HRANA PRIRODNO HLADI ORGANIZAM: Ove namirnice su obavezne tokom toplotnog talasa

Umesto teških obroka koji zamaraju organizam, nutricionisti savetuju prelazak na lako svarljive namirnice koje prirodno hlade telo i sprečavaju dehidrataciju.

Kada letnje vrućine dostignu vrhunac, pravilno usklađena ishrana postaje ključni saveznik u očuvanju energije i zdravlja.

Hrana koja prirodno hladi i hidrira

Da bi se izbega toplotni stres i zadržala vitalnost, jelovnik bi trebalo da bude bazirana na voću i povrću sa visokim procentom tečnosti.

Na samom vrhu liste nalazi se lubenica, koja se sastoji od čak 90 odsto vode, dok joj društvo prave dinje, jagode, kajsije i breskve - savršene za održavanje stabilne ravnoteže vode i elektrolita.

Kada je reč o povrću, apsolutni šampion u hidrataciji je krastavac, koji sadrži oko 95 odsto vode.

Pored njega, u svakodnevne letnje obroke vredi uvrstiti i povrće koje se može jesti sirovo ili uz minimalnu termičku obradu, poput stabljika celera, tikvica i paradajza.

Izbegavati namirnice koje dodatno opterećuju telo

Sa druge strane, pojedine namirnice mogu napraviti više štete nego koristi tokom vrelih dana. Masna i pržena jela, teške vrste mesa i slane grickalice stvaraju ogromno opterećenje za digestivni sistem. Iz istog razloga, nutricionisti apeluju da se izbegava i brza hrana.

Kada je reč o ugljenim hidratima, umesto krupnih i teških žitarica, znatno bolji izbor za letnji ručak su lakše svarljivi pirinač ili testenina.

Ljuti začini zagrevaju telo: Mlečni proizvodi i nana kao spas



Posebnu pažnju tokom leta treba obratiti na začine. Ljuti začini poput čilija i bibera podstiču unutrašnje zagrevanje organizma, što direktno pojačava osećaj vrućine i znojenje.

Umesto njih, obroke je najbolje obogatiti osvežavajućim začinskim biljkama, gde se posebno izdvajaju nana i matičnjak.

Takođe, odličan saveznik protiv letnjih sparina su i fermentisani mlečni proizvodi. Namirnice kao što su jogurt, kefir i surutka imaju izražena rashlađujuća svojstva, zbog čega ih vredi redovno konzumirati tokom tropskih dana.

Autor: A.A.