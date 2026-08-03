Zašto deca imaju toliko energije, a odrasli se brzo umaraju? Razlika nije samo u godinama

Roditelji često ne mogu da poveruju koliko energije imaju deca. Trče, skaču, igraju se satima, a onda se nakon kratkog odmora ponovo vraćaju aktivnostima. Zašto odrasli ne mogu isto?

Jedan od razloga je način na koji dečji organizam koristi energiju. Deca imaju drugačiji metabolizam, a njihova tela su u stalnom razvoju, pa su prirodno prilagođena čestom kretanju i istraživanju.

Osim toga, deca se često ne opterećuju kao odrasli. Njihov mozak nije zatrpan obavezama, rokovima i stresom, što značajno utiče na osećaj umora.

Kod odraslih osoba stres, nedostatak sna, dugotrajno sedenje i nepravilna ishrana mogu dodatno smanjiti nivo energije.

Zanimljivo je da deca tokom igre često prave kratke pauze koje ni ne primećuju, dok odrasli obično pokušavaju da izdrže duge periode aktivnosti bez odmora.

Autor: D.B.