Idu u dronjavim majicama, u papučama! Matora i Sofija zgrožene kako pojedine učesnice DOLAZE U EMISIJU! (VIDEO)

Ne mogu da veruju koliko su se njihove cimerke uzvezdile i sigurne su da neće ispasti.

Jovana Tomić Matora i Sofija Janićijević ovog jutra ogovarale su svoje cimere ovog jutra koji se ne ponašaju po pravilima boravka u Eliti.

- Sinoć sam ih isprozivala, da sede u papučama, a došao voditelj, izbacivanje, najgedanija emisija. Koliko su bezobrazni, sigurni da će ostati u superfinalu. I da ispadneš šta otićićeš u studio u papučama. Da žene idu u dronjavim majicama, beži bre. Nijedne godine nije bilo ovako. Dragana spremila dugu haljinu za juče, za svaki dan je spremila. Ja ne mogu da verujem - rekla je Matora.

- I ja isto, četiri haljine različite sam spremila. Hajde da idmo u Narod pita u pidžamama. Svako veče nosim haljine i štikle, noge mi se smrznu - rekla je Sofija.

- Mnogo su se utripovali da su zvezde i da mogu da rade šta hoće, stvar je u tome da nemaju osećaja, da deluju da nepoštuju ništa, to zbog sebe treba da rade - rekla je Matora.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.