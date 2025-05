Ne mogu da veruju!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Stefani Grujić.

- Kako hipotetički komentarišeš na gnusne optužbe i laži Ermine, a tiču se tebe i tvog očuha - glasilo je pitanje.

- Ne znam šta je mogla da priča - rekla je Stefani.

- Je l' si bila u ljubavnom odnosu sa svojim očuhom - pitao je Milan.

- Nikada u životu - rekla je Stefani.

- Ja ovo demantujem, nikada u životu - rekla je Matora.

- Smatram da je bolesna, ako je to izjavila, je*aću joj mater - rekla je Stefani.

- Je l' su ti ljudi napolju normalni?! Na šta se svelo to napolju?! Ti napolju su gori nego ovi ovde, majke mi. Svelo se na inceste, rodila te tetka, najjezivije španske serije, a zaboravljaju šta su jedni drugima pričali, zaboravljaju vređanja dece, ne znam na šta su ti ljudi spremni - rekao je Đedović.

- Odmah mi je automatski bilo da je ta žena samo za vređanje. Ne bazira se na svoju decu koliko vidim, nego samo na rijaliti i šta reći za ženu koja je lažirala trudnoću zbog rijalitija - rekao je Munjez.

- On na nju gleda kao na svoju ćerku, ne znam čime se Ermina bavi i šta je iskopala. Ja jesam Stefani bocnula jednom vezano za njenu drugaricu, Stefani nikada u životu. Ono što je do mene i što ja osećam, a osetila sam čim si pročitao to pitanje - rekla je Matora.

- Ja sam sa očuhom u odličnim odnosima, moja mama se preudala za njega, moja mama ima decu sa tim čovekom, on je mene prihvatio kao svoje dete. Nikada u životu ništa - rekla je Stefani.

- Stefani je imala dobru nameru prema toj drugarici, Stefanina mama je našla poruke te drugarice sa njenim očuhom - rekla je Matora.

- Tebi Ermina uporno odmaže, pravi ti ovde katastrofu, daje ti minus poene non stop. Prvo ono za ketering, minus poeni za Matoru, ostavlja devojku bez keteringa, sada iznosi neke priče. Ja bi mom drugaru je*ao mater - rekao je Mateja.

- Saznala sam da su mnogi prijatelji moji upali u ozbiljne probleme zbog Stefani, vezano za Maju zubarku i klubove - rekla je Matora.

- Mi već znamo da ovo nije Ermini prvi put, ja se sećam izlaska iz šestice, kada je Matora rekla: "ko je ta kuma, da joj je*em mater", pa se na kraju izvinila jer nije znala. Bila sam neko ko je bio napolju, sam kraj rijalitija se bliži, ovo je tako sumanuto. Govorila je i za mene da tvrdi neke gluposti i kao ima dokaze, a ima ku*ac da izbije oči - rekla je Kačavenda.

- Da, pozvala sam se na prepiske, pominjana je više puta Ermina od strane Stefani, da smo hteli da uterujemo dugove i ostalo, upletena je itekako - rekla je Matora.

- Da li postoje prepiske između tebe i Ermine gde ti pričaš o ovome - pitao je Milan.

- Apsolutno ne. Niti sam pričala niti išta, nikada u životu - rekla je Matora.

- Jovana je u glasovnoj koju je poslala Tamari rekla da se dohvatila sa bratom. Meni je Jovana ispričala da je to neka njena rodbina i da nisu u krvnom srodstvu - rekla je Stefani.

- Ovo Ermina što radi, ne znam šta je ova devojka njoj uradila i šta još treba da se desi?! Poenta je u tome odakle njoj uopšte takva informacija i aludiranje da je nešto imala sa očuhom?! - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić