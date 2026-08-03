Dnevni horoskop: Bikove očekuje finansijski uspeh, Vage uživaju u ljubavnoj idili, a Škorpije...

Dnevni horoskop za 3. avgust. Šta ovog ponedeljka očekuje sve pripadnike Zodijaka otkrivamo vam i detaljnoj astrološkoj prognozi.

OVAN



Povoljan aspekt može vam doneti uspeh u primeni smelih ideja. Očekuje vas poboljšanje poslovne komunikacije. Uviđate da se osoba s kojom se viđate sve više uklapa u vaše kriterijume. Bolovi u vratu i leđima.

BIK

Bikove koji rade u uslužnim delatnostima, zdravstvu i farmaceutskoj industriji očekuju dobri rezultati. Finansijski uspeh. Uzbuđenja na ljubavnom planu kreću od susreta sa osobom koju ste upoznali na nekom društvenom skupu. Meteoropata ste.

BLIZANCI

Povoljni aspekti izoštravaju vašu moć procene poslovne situacije. Smisao za dalji pravac poslovanja doneće uspeh. Obnavljanje komunikacije s bivšom ljubavi budi u vama staru strast, moguće je obnavljanje veze. Glavobolja.

RAK



Nezaposlenim Rakovima pruža se prilika da se zaposle i krenu putem napretka. Uspešno rešenje pravnih problema. Vaš odnos s partnerom prošao je test fazu, nakon perioda katarze slede stabilizacija i još veće zbližavanje. Pad imuniteta.

LAV

Ekspanzija za Lavove koji se bave trgovinom i privatnim biznisom ili rade u zdravstvu. Imate opasne rivale. Vaša veza postaje malo komplikovana i ne znate šta da uradite. Vreme će vam dati najbolje smernice. Variranje pritiska.

DEVICA



Nalazite se na prekretnici jer vaše odluke imaju težinu i dugoročni efekat. Sada dolazi do izražaja sve ono što ste investirali u sebe. Device mogu da upoznaju zanimljivu osobu preko posla, ali može se raditi o tajnoj vezi. Prehlada.

VAGA



Vaš odnos s nadređenima prolazi kroz test fazu, ali isto tako i vaš diplomatski takt. Samo to će vam pomoći da premostite ovaj period. Vaš odnos s partnerom je harmoničan nakon ozbiljnog razgovora i sada ste zadovoljni. Prehlada.

ŠKORPIJA



Pozitivne promene na poslu odigravaju se promenama u metodama rada i unapređenju radnih uslova. Očekuje vas povišica. Osećate da se nalazite na prekretnici. Završavate jedno ljubavno poglavlje i raskidate s prošlošću. Nesanica.

STRELAC



Ovaj dan obeležiće povoljne vesti, posebno ako očekujete rezultate nekih pregovora ili konkursa za nov posao. Razmišljate o tome da ozvaničite svoju vezu s partnerom. O vezi razmišljate na veoma ozbiljan način. Sklonost ka povredama.

JARAC



Razgovor s nadređenima trebalo bi da protekne u pozitivnoj atmosferi. Postižete natprosečne rezultate na poslu i vaš trud će biti nagrađen. Ovaj period vas postavlja pred bitne izbore, pa će vaše odluke imati dalekosežan značaj. Obratite pažnju na saobraćaj.

VODOLIJA

Dosta toga se u poslednje vreme dešava iza kulisa. Razgovor na sastanku može biti problematičan. Pravite rekapitulaciju dosadašnjeg ljubavnog života, ne osećate se ispunjeno i želite nešto iz korena da promenite. Vrtoglavica.

RIBE

Pruža vam se prilika da dobro zaradite. Ukoliko načinite dobar poslovni potez, to će imati dugoročan uticaj na finansije. Osećate da vam teško pada veza na daljinu i nastojite da pronađete neko rešenje za zajedničku budućnost. Spazam mišića.

Autor: D.B.