DNEVNI HOROSKOP: Ovnovi će sresti osobu koja im je bila bitna u prošlosti, Blizanci su na meti saradnika, a Device...

Dnevni horoskop za 29. april. U detaljnoj astrološkoj prognozi saznajte šta sve pripadnike Zodijaka očekuje ove srede.

OVAN



Ovaj dan vam donosi promene i iznenadne komplikacije koje će uticati na vaše polje posla. Neočekivano ćete sresti osobu iz prošlosti s kojom ćete obnoviti neka stara sećanja na polju ljubavi. Dobro se osećate.

BIK



Sledi pozitivan preokret koji će vam doneti priliku za bolju zaradu. Očekuje vas povoljan period za posao. Došlo je vreme za velike odluke kad je u pitanju vaša veza s voljenom osobom. Mogući su manji problemi s bešikom.

BLIZANCI



Postoji mogućnost da vam neko iz poslovnog okruženja daje pogrešne informacije. Čuvajte se spletki. Postoji osoba iz prošlosti koju još uvek volite na neki način. Mogući su problemi sa sinusima.

RAK



Vaš plan će poremetiti iznenadni troškovi, možete da očekujete nepovoljnu situaciju na polju finansija. Vaša veza prolazi kroz krizu i nemate poverenja u voljenu osobu kao pre. Povedite računa o hormonima.

LAV



Možete da očekujete miran dan u kom ćete na poslovnom polju imati sasvim stabilnu situaciju. Partner vam je pokazao neke svoje greške i mane, a vi ste spremni da ga prihvatite takvog kakav jeste. Skloni ste depresiji.

DEVICA



Današnji dan je povoljan za poboljšanje odnosa s kolegama kojima ste okruženi na poslu. Imaćete zanimljiv razgovor sa osobom koja vam se udvara odranije. Moguć je početak veze. Odlično se osećate!

VAGA



Nadate se napretku kad je u pitanju posao i želite da date sve od sebe kako biste došli do nove pozicije. Nije isključeno da odbijate da priznate da je došlo vreme za kraj emotivne veze u kojoj se nalazite. Moguć je kamen ili pesak u bubregu.

ŠKORPIJA

Budite oprezni na poslovnom polju jer će vas odluke koje sada budete doneli dugo pratiti. Sve više stičete utisak da s voljenom osobom nećete uspeti da sačuvate zajednicu. Mogući su problemi sa imunitetom.

STRELAC

Vrlo je važno da sačuvate smirenost kad je u pitanju poslovno polje i da budete spremni na kompromise. Možete da očekujete novo poznanstvo sa osobom koja će vam otvoreno pokazati interesovanje. Problemi s kičmom.

JARAC



Danas ćete imati osećaj da vam ništa ne polazi za rukom. Nemojte da forsirate nove poslove. Sve više vam nedostaje sloboda i moguće je da želite da stavite tačku na ljubavnu vezu. Problemi s probavom.

VODOLIJA



Pred vama je dobar dan u kom ćete uspevati da realizujete poslovne planove. Imate sve više problema u komunikaciji s partnerom, što vam izaziva veliki stres. Mogući su problemi s bronhijama.

RIBE



Promene na finansijskom planu vam uvek teško padaju. Očekuje vas faza nestabilnosti na polju posla. Zbog velikog stresa pod kojim se nalazite vaš odnos s voljenom osobom ispašta. Problemi sa apetitom.

Autor: D.Bošković