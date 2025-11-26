Prirodna maska za lice za malo para, HIDRIRAĆE vašu kožu kao najskuplja krema

Sve više pronalazimo prirodne načine kako da negujemo telo sa malo uloženog novca, a efikasnim rešenjem.

Jedan od takvih načina je i upotreba jogurta. Osim što ga pijemo, možemo ga koristiti i u službi lepote kože. Napravite piling za lice posle kojeg će vaša koža biti nežnija jer će hranljivim sastojcima odstraniti mrtve ćelije sa kože.

Potrebno je da dobro pomešate 3 kašike jogurta sa kašičicom meda i 2 kašičice bademovih ljuspica. Lagano umasirajte u kožu par minuta i isperite sve mlakom vodom, a višak tečnosti sa lica pokupite peškirom.

Autor: Zorica Lazarević