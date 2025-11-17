Obrisaće bore kao rukom: Domaća, potpuno prirodna krema od samo 2 sastojka

Obrisaće bore kao rukom – domaća, potpuno prirodna krema od samo 2 sastojka.

Naša koža je veoma nežna. Sa godinama ona brže gubi svoju elastičnost, a onda se pojavljuju bore. Sitne borice, koje se pojavljuj oko naših očiju, neko prihvata kao prirodni proces starenja, ali mnoge od nas pokušavaju da produže i sačuvaju mladalački izgled kože.

Nažalost, kreme protiv starosti ne postoje. Ali, naravno, postoji dosta visokokvalitetnih kozmetičkih proizvoda koji hrane i intenzivno hidriraju kožu, što usporava proces starenja, i samim tim, sprečavaju nastanak novih, i smanjuju postojeće sitne borice, piše Uspešna žena.

Danas vam predlažemo prirodnu alternativu takvim skupocenim proizvodima u vidu kreme domaće radinosti, koja se pokazala kao veoma efikasna za negu područja oko očiju, kao i za celu kožu lica.

Krema protiv bora

Jednostavno, promešajte oba ulja i nanesite, laganim pokretima, na čisto i suvo područje oko očiju.

Krema se nanosi 2 sata pre spavanja. Ne ispira se. Ova krema poslužiće vam kao čudesan eliksir za tanku kožu oko očiju.

Naravno, kremu možete koristiti i za celo lice i dekolte. Možete napravite veću količinu i čuvajte u manjoj staklenoj teglici.

Sa koristima kokosovog ulja mnogi od vas su se već upoznali. Ovo ulje je zaista neprocenjivo za negu kože.

A eterično ulje tamjana veoma je cenjeno u kozmetici zbog regenerativnog dejstva na kožu, prirodnog lifting efekta i korekcije bora.

Inače, poseduje sladak, topao i dubok miris koji popravlja raspoloženje i opušta. Takođe, smanjuje anksioznost, depresiju, nervnu napetost, glavobolje, nesanicu.

