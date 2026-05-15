Ove TAJNE žene nikad neće reći partneru

Svaka žena ima tajne koje kaže samo suprugu, a postoje neke tajne koje nikada nijedna ne bi rekla svojoj jačoj polovini.

Ovo su neke stvari koje nikada nisu u stanju da kažu, a evo o čemu se radi:

Činjenica da sam neki dan srela bivšeg

- Hodala sam tržnim centrom i slučajno "naletela" na bivšeg. Zagrlili smo se tako jako kao da nije prošlo 10 godina od kako smo se rastali. Između nas su sevnule varnice. Nakon pozdrava udaljili smo se, svako na svoju stranu.

O zdravlju

- O tome koliko jako krvarim za vreme ciklusa. O tome kako još plačem dok se depiliram i šta sve depiliram... O tome koliko sam osedela i da se sada moram farbati na svakih 20 dana da se ne bi videlo da mi je kosa seda!

O brbljanju sa drugaricama

- Sastanemo sa pa pričamo i pričamo: o sukobima sa mužem, sa njegovom ljubavnicom, o tome kako jedna nema orgazam godinu dana, o tome kako je jedna imala abortus.

Nema žene na planeti koja bi o ovim stvarima pričala sa svojim suprugom! Ne ako je pametna!

