Većina muškaraca MAŠTA o OVIH pet stvari u se*su

I muškarci i žene imaju svoje seksualne fantazije, samo što su muškarci pre spremni da ih otkriju. Ipak, koliko god da se zna o tome šta muškarci žele u seksu, uvek postoje one najdublje fantazije koje se često boje da kažu naglas da ih žene ne bi odbile.

Seksualna terapeutkinja dr Angela Brokman otkrila je šta su muškarci koji su dolazili kod nje želeli od svojih žena u krevetu.

1. Oralni seks

Možda vam je čudno što se oral uopšte nalazi na ovoj listi jer je mnogim parovima upravo to sastavni deo svakog seksa, ali začudili biste se kada bi znai koliki broj žena to ne radi. I to muškarce pogađa, jako, jer ništa ne vole kao dobar oralni seks. Bilo kada, bilo gde. Dr Brokman kaže da oni zapravo maštaju o raznim varijacijama orala, od onog dugotrajnog koje mu pruža partnerka, do divljeg orgijanja u kojem ga zadovoljava više žena istovremeno. Takođe, muškarci intenzivno maštaju o čuvenoj pozi 69 pa doktorka savetuje da bi partnerka trebala što češće da omogući svom partneru ovakvo uživanje.

2. Trojka

Muškarci mnogo više maštaju o grupnom seksu od žena. A kada razmišljaju o tome, trojka im je najčešća seks fantazija. Trojka koja uključuje dve žene, naravno, jer je fantazija o trojki sa još jednim muškarcem puno ređa.

3. Varanje

Dr Brokman je otkrila da je dosta njenih pacijenata maštalo o seksu sa drugom osobom dok su bili u naizgled srećnim vezama. Upozorava da pri ovakvoj maštariji valja preispitati kvalitet i učestalost seksualnih odnosa u vezi ili braku.

4. Trljanje pe*isa između grudi

Ako ste ikada gledale porno film, znate o čemu govorimo. Muškarcima je ova scena jednostavno san snova. Veliki broj njih često mašta o tome da će njihova partnerka uzeti stvar u svoje ruke, odnosno između svojih grudi. Međutim, to nije slučaj. Brokmanova kaže da ova vrsta seksualnog kontakta nije uvek ostvariva, te da je potrebno malo više truda da bi se partneri uvežbali.

5. Oni žele da gledaju kako se njihova partnerka samozadovoljava

Ovde ne treba puno objašnjavati. Muškarci prosto obožavaju da gledaju i slušaju svoju partnerku dok se samozadovoljava. Ipak, mnoge žene nisu dovoljno opušteno da to i urade pa ovo ostaje samo muška fantazija.

