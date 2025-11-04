Ovo je 6 ključnih osobina ODLIČNOG LJUBAVNIKA - vide se već nakon prvog intimnog odnosa

Lista poželjnih osobina kod novog partnera za žene je duga, a velik deo nje odnosi se na se*sualna očekivanja, tvrdi se*sualna terapeutkinja i autorka brojnih knjiga, Trejsi Koks. U svom bogatom iskustvu sa pacijenticama uočila je šest osnovnih vrlina koje bi idealan ljubavnik za ženu trebalo da ima, a dolaze do izražaja već pri prvom intimnom odnosu.

1. Posvećuje se oralnom se*su

Muškarac koji se libi oralnog se*sa za većinu je žena nepoželjan partner, jer velik broj njih tako postiže orgazam, kaže Koks. Iako se tehnika može popraviti, ako ga partner odbija, time lišava ženu brojnih užitaka. Iako se odličan se*s ne svodi samo na orgazam, oralni se*s nije samo put kojim se on postiže, već često i način na koji muškarac pokazuje ženi da ju u potpunosti prihvata i želi, te mu ništa na njenom telu nije gadljivo.

2. Sluša zahteve bez uvrede

Sa novim partnerom potrebno je neko vreme da se oboje usklade, a najlakši način osiguravanja užitka je komunikacija u krevetu. Budući da je na muškarcima često veći pritisak i "krivica" za dobar ili loš se*s, njihov ego je u krevetu mnogo veći nego onaj kod žena. Muškarac koji se na njene želje kao što su "sporije", "brže", "niže" i sl. uvredi, nije materijal za dobrog ljubavnika.

- Nesigurni muškarci koji su pritom i obrambeno nastrojeni nisu partneri koji su voljni učiti, a žena će zbog toga biti više koncentrisana na to ga ne uvredi, da će naposletku zbog toga i odglumiti orgazam - kaže ona.

3. Ne hvali se da je najbolji svetski ljubavnik

Želja da zadivimo partnera svojstvena je i muškarcima i ženama, no muškarci često imaju potrebu da se dokazuju spominjući bogato se*sualno iskustvo ili pak jedinstvenu tehniku i umeće. Tako nešto samo odbija, jer prvenstveno deluje umišljeno, ali i do te mere povećava očekivanja kod žene da ih je vrlo teško ispuniti, kaže Koks.

4. Nema na pameti samo vlastiti orgazam

Budući da je ženama teže postići orgazam nego muškarcima, nepisano je pravilo da muškarac treba pričekati nju, a zatim se posvetiti isključivo vlastitom užitku. Muškarac koji ni na samom početku odnosa neće posvetiti pažnju njoj i njenom orgazmu retko kad će dobiti priliku za iskupljenje.

5. Daje iskrene komplimente

Tata mora da ti je lopov jer je ukrao zvezde i stavio ih u tvoje oči - primer je neoriginalnog i ljigavog komplimenta kojeg žene nipošto ne cene. Iskreni i jednostavni komplimenti njene posebnosti i izgleda su pokazatelj da je iskreno zainteresiran, umesto da gradi karijeru serijskog zavodnika.

6. Ne povlači se emocionalno nakon se*sa

Nakon se*sa sa novim partnerom ponekad je teško ispravno se "postaviti", no naprasni odlazak, ustajanje iz kreveta i zbunjenost nikako nisu ponašanje koje će žene ceniti.

- Ako ne znate što biste trebali da uradite, radije to iskreno recite, nego da bežite glavom bez obzira. Najvažnije je biti što prirodniji, pa nije dobro niti insistirati na maženju ili velikim ljubavnim izjavama. Radije pozovite partnera da nešto zajedno pojedete - kaže Koks.

Autor: Zorica Lazarević