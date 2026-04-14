Naučno istraživanje pokazalo ZAŠTO i KADA MUŠKARCI počinju da VARAJU svoje partnerke!

Definisati prevaru nije lako jer i muškarci i žene u današnje vreme različite stvari karakterišu kao varanje. Da li je i sama pomisao na prevaru prevara ili tek kada se dogodi nešto više?

Psiholozi i stručnjaci za odnose godinama su proučavali prevaru, otkrivajući iznenađujuće razloge zašto parovi varaju, šta različiti parovi smatraju varanjem i kako reaguju na varanje.

Istraživanje iz 2015. godine koje je sprovedeno na 2.800 ljudi od 18 do 32 godine, objašnjava kako za partnera koji je u potpunosti ekonomski zavisan o drugom, postoji veća verovatnoća da će biti neveran. Manje je verovatnije da će muškarci koji zarađuju skoro isto koliko i parterka, varati

Kod muškaraca postoji veća verovatnoća da će da budu ljuti i skloniji prekidu veze ako ih partnerka vara s drugim polom. Međutim, ako ih vara sa istim polom to će u njima probuditi uzbuđenje. Kod žena je malo drugačije. Žene će biti ljute ako saznaju da ih partner vara s drugim polom. Ali ako ih vara s istim polom, one neće da osete ništa sem potrebe da prekinutu vezu.

Kada se muškarci približavaju 40-ima ili 50-ima veće su šanse da će da traže romantičan odnos s nekim ko nije njihov partner. Prema "Wall Street Journalu", kod žena te godine imaju manji učinak. Ako ste varali svog partnera ili ste vi bili prevareni još uvek postoje šanse da spasite vezu. Partner koji vara mora da oseti kajanje i potrebu da promeni svoj život. Osoba koja je prevarena mora da bude sigurna da je partner koji je prevario u potpunosti prestao da je vara.

