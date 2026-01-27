JOVANOV: Umesto da osmisle nekakvu politiku, blokaderi iz Skupštine osmislili istraživanje javnog mnjenja i svoje rejtinge (FOTO)

Prevaru sa izmišljenim političkim rejtingom u Srbiji komentarisao je i poslank SNS Milenko Jovanov na društvenoj mreži X.

- Umesto da osmisle nekakvu politiku, blokaderi iz Skupštine osmislili istraživanje javnog mnjenja i svoje rejtinge. Tako im bilo lakše. U svakom slučaju, ova gomila političkih diletanata privodi kraju svoje parazitiranje u političkom životu Srbije. Budući da više nikoga ne predstavljaju i pošto više nikome ne trebaju, ostalo im je jedino da lažu kako imaju nekakav značaj. Baš jadno - napisao je Jovanov.

Уместо да осмисле некакву политику, блокадери из Скупштине осмислили истраживање јавног мњења и своје рејтинге.

Тако им било лакше.

У сваком случају, ова гомила политичких дилетаната приводи крају своје паразитирање у политичком животу Србије.

Будући да више никога не… pic.twitter.com/cw3FvYvFOo — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 27. јануар 2026.

Autor: Pink.rs