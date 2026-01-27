AKTUELNO

Politika

JOVANOV: Umesto da osmisle nekakvu politiku, blokaderi iz Skupštine osmislili istraživanje javnog mnjenja i svoje rejtinge (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Prevaru sa izmišljenim političkim rejtingom u Srbiji komentarisao je i poslank SNS Milenko Jovanov na društvenoj mreži X.

- Umesto da osmisle nekakvu politiku, blokaderi iz Skupštine osmislili istraživanje javnog mnjenja i svoje rejtinge. Tako im bilo lakše. U svakom slučaju, ova gomila političkih diletanata privodi kraju svoje parazitiranje u političkom životu Srbije. Budući da više nikoga ne predstavljaju i pošto više nikome ne trebaju, ostalo im je jedino da lažu kako imaju nekakav značaj. Baš jadno - napisao je Jovanov.

pročitajte još

Autor: Pink.rs

#Milenko Jovanov

#Politika

#Rejting

#SNS

#lažni rejting

