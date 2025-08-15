AKTUELNO

Politika

JOVANOV PORUČIO N1: Samo još niste ubijali i nije snimljeno, a ne bih se iznenadio, da ste svojeručno razbijali prostorije SNS, ili napadali policiju.

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov oglasio se na društvenoj mreži X.

Samo još niste ubijali i nije snimljeno, a ne bih se iznenadio, da ste svojeručno razbijali prostorije SNS, ili napadali policiju.

Sve ostalo ste radili. Huškali, targetirali, širili mržnju, lagali kao pseta najgora, montirali, usmeravali i navodili blokadersku nacističku bandu, propagirali i normalizovali nasilje, vređali, dehumanizovali... Ma Gebels nije bio u stanju da smisli ono što ste vi sproveli! I još imate obraza da slinite i kmečite?!

E pa da znate, jedan izveštaj o svim vašim manifestacijama "profesionalnog novinarstva"! Od Slobe "Sve ćemo vas u logore" Georgieva, zaključno sa notornom Sanjom "Građani mirno razbijaju već pola sata" Eker.

Da ovo radite u zemljama onih kojima se žalite, davno biste bili sankcionisani.

Uzgred, što se ne bavite malo matičnom zemljom Luksemburgom? Pa nije ni tamo sve idealno.

I da, Šolakovo propagandno - terorističko smeće.

Ništa više od toga. Fuj.

#Milenko Jovanov

#N1

POVEZANE VESTI

Politika

HIT SNIMAK! Milenko Jovanov ismejao opoziciju snimkom iz 'Kamiondžija': 'Nastavnice, nastavnice' (VIDEO)

Politika

'KASNO VAM JE ZA ISPUMPAVANJE' Jovanov: Za to što ste napumpali ide od 3 do 15 godina zatvora!

Politika

'DANAS' POTVRDIO, SAMO 10 ODSTO STUDENATA PROTESTUJE NA ULICAMA: Jovanov: Pa hvala! Važna informacija! (FOTO)

Politika

JOVANOV ODGOVORIO ĐILASU: On drži slovo o borbi protiv korupcije! Verovatno u 619 miliona lekcija

Politika

Jovanov povodom incidenta na Pravnom fakultetu: Navikavajte se na ovakve vesti, dragi profesori

Politika

JOVANOV: Da li je izvestilac EP za Srbiju, 'Crna mamba' Tonino Picula, lično učestvovao u konkretnim ratnim zločinima, ili je 'samo' saučestvovao u pr