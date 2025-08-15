JOVANOV PORUČIO N1: Samo još niste ubijali i nije snimljeno, a ne bih se iznenadio, da ste svojeručno razbijali prostorije SNS, ili napadali policiju.

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov oglasio se na društvenoj mreži X.

Samo još niste ubijali i nije snimljeno, a ne bih se iznenadio, da ste svojeručno razbijali prostorije SNS, ili napadali policiju.

Sve ostalo ste radili. Huškali, targetirali, širili mržnju, lagali kao pseta najgora, montirali, usmeravali i navodili blokadersku nacističku bandu, propagirali i normalizovali nasilje, vređali, dehumanizovali... Ma Gebels nije bio u stanju da smisli ono što ste vi sproveli! I još imate obraza da slinite i kmečite?!

E pa da znate, jedan izveštaj o svim vašim manifestacijama "profesionalnog novinarstva"! Od Slobe "Sve ćemo vas u logore" Georgieva, zaključno sa notornom Sanjom "Građani mirno razbijaju već pola sata" Eker.

Da ovo radite u zemljama onih kojima se žalite, davno biste bili sankcionisani.

Uzgred, što se ne bavite malo matičnom zemljom Luksemburgom? Pa nije ni tamo sve idealno.

I da, Šolakovo propagandno - terorističko smeće.

Ništa više od toga. Fuj.