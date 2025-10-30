MUŠKARCI NIKAD ISKRENIJI: Otkrili šta bi želeli da devojke znaju – neke stvari vam nikad ne bi pale na pamet!

Često čujemo izjave da su muškarci i žene dva različita sveta. Možda ne u potpunosti, ali kada su neke stvari u pitanju, definitivno postoje neka neslaganja i razmimoilaženja.

Muškarci na Redditu zbog toga su odlučili da otkriju nekoliko stvari koje bi voleli da devojke znaju – pažljivo pročitajte.

- Ponekad zagrljaj ili kompliment znače mnogo i taj osećaj sreće će nas držati dugo.

- Lep kompliment ćemo pamtiti... zauvek.

- To što ne pričam, ne znači da ne uživam u vremenu koje provodim sa tobom.

- Glumljenje nedostižne ne "radi" kod mnogih ljudi.

- Kada kažem da mi nešto nije važno, stvarno to mislim. Ako mi je važno, reći ću to.

- Ako uputite muškarcu iskren kompliment, nemojte da se uznemirite ako on ne odreaguje na isti način na koji bi žena odreagovala. Većina ih dobija toliko retko da kada ih i dobiju, deo njih se pita da li je to iskreno... ili je iz sažaljenja. To uglavnom dovodi do neprijatno, nimalo entuzijastičnog odgovora na kompliment.

- Muškarcima je ponekad potrebno samo da budu sami.

- U redu je napraviti prvi korak, i muškarci su ponekad stidljivi. Priđi i porazgovaraj sa mnom, umesto što me samo gledaš.

- Volimo spontane poklone, spontane zagrljaje, iznenadno pokazivanje ljubavi i privrženosti – ponekad je kafa skuvana u moju omiljenu šolju sve što mi treba da znam da će biti dobar dan.

- Devojka: Dajem mu toliko znakova, zašto ih ne kapira?

Muškarac: Mislim da mi devojka upućuje neke znake, ali nisam siguran, a ne želim da rizikuje prijateljstvo i da se osramotim, pa ću ih samo ignorisati.

- Ne približavaj mi se noću tokom leta. I dalje te volim, samo mi je vruće i ne želim da se grlim.

- Molim vas, ponekad nas pozovite na sastanak, zbog toga se osećamo poželjno i voljeno.

- Savršeno sam srećan da sedim nekoliko sati u tišini vikendom ujutro ili da igram igrice. To ne znači da sam ljut ili da te ignorišem, niti da ne želim da budem sa tobom. Samo pokušavam malo da se opustim.

- Ako ne želiš da čuješ istinu o nečemu, nemoj me pitati da ti kažem istinu jer ću ti je svaki put reći.

- Zašto si nervozan je pitanje koje mi verenica stalno postavlja. Ponekad prosto želim da ćutim.

- Sve uvredljive i loše stvari koje nam izgovorite u svađi neće magično da nam nestanu iz sećanja. I mi imamo osećanja. A kritikovanje muškaraca zbog toga što je iskren u vezi sa svojim osećanjima je toliko ironično, ako uzmemo u obzir to da se stalno žalite kako ne pokazujemo emocije.

Pa, devojke, možda će ovo pomoći da promenite na bolje neke stvari u svom odnosu sa muškarcima...

Autor: Zorica Lazarević