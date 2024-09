Istraživanja su pokazala da žene češće iniciraju razvod nego muškarci, dok u vanbračnim vezama žene i muškarci raskidaju otprilike podjednako često. Jednostavno rečeno, žene češće žele da napuste brak, ali ne nužno i dugoročne ili zajedničke veze.

Dok socijalni naučnici i istraživači raspravljaju o razlozima za očiglednu spremnost žena da napuste svoje brakove, profesorka sa Univerziteta Kolumbija, Hajdi Grant Halvorson, smatra da ima odgovor i on je kratak i jasan - kućni poslovi.

Evo šest jednostavnih stvari koje muževi mogu da urade kod kuće kako njihove žene ne bi želele razvod, prema istraživanju:

1. Skupljajte svoju odeću

Ozbiljno! Odeća je na podu, samo dva koraka od korpe za veš.

Deluje kao nepoštovanje ako neko stalno očekuje da njegov supružnik pospremi za njim dok on nastavlja da pravi još veći nered.

Prema profesorki Hajdi Grant Halvorson sa Univerziteta Kolumbija, "podela kućnih poslova je glavni izvor sreće i nezadovoljstva u brakovima, a ti poslovi uglavnom padaju na žene, čak i kada one rade koliko i muškarci."

2. Pomažite oko sudova

... ili oko veša, ili bilo čega drugog što održava kuću relativno čistom i urednom.

Ako to uradite, vaša žena će biti manje iscrpljena na kraju dana i više zainteresovana za „dodatne aktivnosti“ kasnije te noći.

Kada praktične stvari funkcionišu glatko, ima više mira i harmonije. Međutim, istraživanja sugerišu da su individualni doživljaji o pravednosti podele poslova važniji od stvarne 50/50 podele rada.

3. Idite u prodavnicu

Da, vaša žena zna da to mrzite. Zna da ste umorni i da vam nije do toga da pokupite mleko i hleb na putu kući. Ali ako ih ne uzmete, ona će morati to da uradi.

To znači da će biti umornija i da će imati manje vremena uveče za vas. (Pogledajte savet br. 2 ako imate bilo kakve sumnje šta to znači).

4. Stavite prljave sudove u sudoperu

U redu je ako želite da grickate nešto dok ste na kauču (ili čak u krevetu). Samo stavite sudove u sudoperu kad završite, a povremeno pranje sudova bi takođe bilo cenjeno.

Studije konstantno pokazuju da iako mnoge žene rade van kuće, one i dalje obavljaju većinu kućnih poslova. Dokazi takođe ukazuju na to da se ova neravnoteža značajno pogoršala tokom pandemije kovida.

5. Očistite kupatilo

Većina stručnjaka za čišćenje preporučuje čišćenje kupatila jednom nedeljno. Ali čišćenje kupatila svake druge nedelje je i dalje u redu, barem za velike stvari kao što su toalet i tuš.

Prema jednoj studiji, "žene obavljaju u proseku četiri sata neplaćenog rada dnevno u poređenju sa dva i po sata koliko obavljaju muškarci."

6. Ne odlazite ako ona kaže da je sve „u redu“

Ako vam instinkt govori da nešto nije u redu sa vašom ženom, i pitate je kako je, a ona kaže: "u redu", istražite dalje. "U redu" ne znači uvek da je sve okej.

To može značiti da je neraspoložena i iscrpljena i da očajnički želi da to primetite i pokažete da vam je stalo. Obratite pažnju na to šta radi i pomozite joj, pričajte s njom, zagrlite je, bilo šta. Ta mala količina dodatne brige mnogo znači, piše Your Tango.



Autor: Jovana Nerić