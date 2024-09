Ako se razvedeš od pevačice, završiš u pesmi: Dženifer Lopez će novi album posvetiti Benu?

Da li je ovo njen način da izvuče maksimum iz razvoda?

Dženier Lopez i Ben Aflek još uvek nisu zvanično razvedeni, ali se po svemu sudeći ovaj proces odužio. Bilo zbog pregovora o podeli imovine ili zbog zajedničkih ručkova i skrivenih dodira nežnosti.

No, Dženifer kao pre svega pevačica, ima svoj način da preboli ovaj rastanak, po drugi put. Naime, odlučila se na čuveni "Tejlor Svift potez", a kako insajder govori za "The US Sun", spremaju se hitovi.

Dakle, otkriveno je da je Džej Lo već rešena da napravi čitav album o ovom periodu svog života, tačnije - razvodu sa Benom. Ovo će biti njen deseti album, a drugi album o "slomljenom srcu".

- Ovaj album biće o slomljenom srcu. Fanovi će dobiti istinitu priču kroz njenu muziku. Džen zaista želi onu "Cry me a river"-tip balade - rekao je insajder.

Ovako nešto smo donekle pripisali najslušanijoj pevačici 2024. godine Tejlor Svift, koja je i sama priznala da joj je ljubav inspiracija i da se to odnosi i na bivše. Tako, Tejlor u svojim pesmama ne štedi reči i opisuje situacije kako ju je neko ostavio ili kada je bio loš prema njoj. Da li ovo možemo očekivati od Dženifer Lopez? I, još bolje pitanje, da li će ovo biti njen povratak na veliku scenu?

Pre razvoda, Dženifer je izbacila album "Ovo sam ja... Sada", a mnoge spotove režirao je Ben Aflek. Jednom prilikom, Ben je otkrio da bi rado glumio u svim filmovima o i sa Dženifer Lopez, ali sada sigurno to ne misli, kada mu bivša sprema niz pesama.

Ako se prisetimo reči njenog prvog supruga, koji je otvoreno govorio o njegovom iskustvu sa Dženifer, ali i o njenoj trenutnoj situaciji, istakao je da je Dženi osoba koja "pati od pažnje javnosti" i uvek želi da je ispred kamere, bilo da je samo paparaco-pratnja ili emisije, koncerti i filmovi. Isto tako, između redova je jasno da je želeo i da kaže da ovaj razvod može doći njoj i kao benefit, s obzirom na njenu ljubav prema pažnji. A sada, kada je puštena "bubica" da se sprema emotivan album o Benu i njoj, sigurno je pevačici jasno da će ceo svet sada to i čekati.

Dakle, ovo je verovatno dobar korak za njenu karijeru koja je, nažalost, imala klimave momente u proteklih par godina.

Autor: Snežana Milovanov