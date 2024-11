Srpkinja se zaljubila u svog vodoinstalatera! Saša: Poslala mi je 17 poruka, razmišljao sam šta da joj odgovorim, a onda...

Jednom vodoinstalateru se desilo nešto baš neubičajeno - njegova klijentkinja se zaljubila u njega!

Naime, vodoinstalater Saša, koji na Tik Toku često govori o zanimljivim iskustvima koje je doživeo radeći svoj posao, ispričao je nedavno kako je došlo do toga da mu jedna devojka kod koje je radio izjavi ljubav.

- Bilo je pola sata nakon ponoći. Zvoni mi telefon. Zove me neka devojka i uzrujano kaže: "Saša, dobila sam tvoj broj od jedne drugarice. Dođi, molim te, pukao mi je ventil. Puno je kupatilo vode, ne mogu da zatvorim. Haos mi je u stanu" - započeo je Saša svoju ispovest.

Na brzinu se presvukao i otišao tamo. Ubrzo je shvatio da u kupatilu nema glavnog ventila. Otišao je, kako kaže, brže bolje do dvorišta, da ventil zatvori u šahtu. Međutim, nad šahtom je bio parkiran jedan automobil. Tamo je neki auto nad šahtom parkiran.

Saša je rekao devojci da ide da vidi čiji je to auto i da mu kaže da pomeri. Potraga je krenula. Vreme je prolazilo i tek u 2.30 sati su uspeli da zatvore vodu.

- Morao sam da odem i do kuće da uzmem nešto. Razložim to tamo i namestim. Pola sedam je ujutru. Ona meni kaže: "Da stavim kafu da popijemo?!". Kažem: "Stavi". Ko rekoh da popijem kafu, pa da odem kući da se istuširam i onda dalje da radim. Pijemo kafu, ona meni kaže: "Znaš šta, ja nemam ni oca ni majku, brata sam oduvek želela da imam, ti si od sada moj brat". Ja kažem: "Dobro". Odem i posle dva, tri dana ona me zove na kafu. "Gde si?!" , pita me. Odgovaram da nešto završavao po gradu, a ona reče: "Ajde, svrati kod mene" - priseća se on.

Posle nekoliko dana, zove ga na ručak i malo po malo počeIi su da imaju kontakt svaki dan.

- Počenemo, maltene, svaki dan se čujemo. Svratim kod nje, vidimo se, ispričamo... I jedne jesenje noći, bila je kasna jesen, ona me zove oko 18.30 sati. "Gde si, Sale?!". Rekoh: "Evo, kod kuće". "Ajde", kaže, "dođi kod mene na večeru". Rekoh: "Mrzi me, pravo da ti kažem. Istuširao sam se, došao sam s posla, nešto mi se ne izlazi iz kuće". Međutim, ona kaže: "Ajde, molim te, spremila sam nešto što ti voliš da jedeš". Rekoh: "Dobro, doći ću".

Zaista je i otišao kod nje, sedeli su tamo na večeri, a onda...

- I posle toga smo seli na dvosed i onda je ona počela da se trese. Pitam je: "Šta ti je?". Kaže: "Neka mi je jeza, nešto mi je hladno". Pa rekoh: "Idi, obuci nešto". Kaže: "Mrzi me da idem sad". Skinem duksericu i prebacim je preko nje. Rekoh: "Jel ti sad prijatnije?!" Kaže ona meni: "Možeš da me zagrliš?". Privučem je sebi i zagrlim je. Sedimo tako i ćutimo i u jednom trenutku meni se prispavalo, već polako sklapam oči... U sekundi vidim na ruci mi nešto vlažno. Trgnem se, probudim, vidim ona plače... "Zašto plačeš?", pitam je. Ona neko vreme ćuti i onda mi kaže: "Ja sam se zaljubila". Ćuti neko vreme, pa dodaje: "Zaljubila sam se u pogrešnog čoveka" - rekla mu je.

Saša je želeo da zna u koga se zaljubila, ali ona nije želela da otkrije. Otišao je kući, a ujutro kada je spremao kafu, šokirao se kada je video da od nje ima 17 poruka.

- Piše: "Ti si taj čovek". Razmišljam jedno vreme šta da joj odgovorim, pa napišem ovako: "Izvini, ali mislim da je najbolje da se ti i ja više ne vidimo. Do juče si me nazivala bratom, prihvatio sam te kao sestru, a sada mi pišeš ovakve stvari" - rekao je Saša.

Ovaj njegov odgovor zbunio je gomilu njegovih pratioca koji su se nadali drugačijem raspletu i očekivali srećan kraj.

"Pa, zaljubila... Baš se trudila oko vas", napisala je jedna Zoja, a Saša joj je odgovorio:

"Mator sam ja za to".

"Lepo ste postupili, ako nije bilo emocija sa vaše strane tako je najbolje! Tako to rade pravi džentlmen!", smatrala je jedna Živka dok su mnogi i komentarisla da je skoro nemoguće prijateljstvo sa suprotnim polom, jer neko tu uvek bude povređen.

Autor: Snežana Milovanov