Muškarci zbog ovoga okreću ljubavnicama? 6 grešaka koje prave udate žene

Prema mišljenju stručnjaka žene u braku najčešće prave 6 grešaka. Ti obrasci ponašanja često muškarca vode u potragu za ljubavnicom.

Mnogi faktori mogu da utiču na to da jedan partner u vezi ili braku bude neveran. Ipak, postoje određeni obrasci ponašanja koji utiču na to da ljubavna veza oslabi.

Ispostavlja se da muškarci koji pronalaze ljubavnicu zapravo traže u njoj ono što ne dobijaju u braku.

Nedostatak emocionalne podrške i pažnje

Muškarci koji se okreću ljubavnicama često osećaju da nemaju dovoljno pažnje i podrške kod kuće. Oni, baš kao i žene, žele da budu shvaćeni i poštovani. Ako kod kuće nemaju dovoljno razgovora i emotivno prisustvo, okrenuće se ljubavnicama od kojih mogu da dobiju emotivnu podršku.

Rutina i monotonija u vezi

Mnoge veze ulaze u fazu rutine, u kojoj svakodnevne obaveze preuzimaju primat nad romantikom. Ova monotonija može uništiti strast i dovesti do udaljavanja partnera.

Savet parovima je da ulažu u svoju vezu - da planiraju zajedničko vreme i da obnavljaju intimnost.

Nedostatak fizičke intimnosti

Seks je sastavni aspekt veze, a kada muškarac napusti porodicu zbog druge žene, to može biti zato što ne uživa u činu vođenja ljubavi. Kada u vezi nema dobrog seksa, partneri se udaljavaju i često traže novog partnera.

Treba uvek imati na umu da fizička intimnost pokazuje i koliko su partneri emotivno i psihološki povezani.

Nedostatak pohvala i priznanja

Muškarci očekuju pohvale i priznanja za ono što rade - i na poslu i kod kuće. Pohvale se očekuju za trud, bilo da je u pitanju roditeljstvo, održavanje kuće, pravljenje porodičnih planova.

Ovaj nedostatak može stvoriti osećaj emotivne neispunjenosti, a to može dovesti do želje muškarca da se zbliži sa drugom ženom.

Stalna kontrola i kritika

Ako se žena ponaša previše zaštitnički i kontroliše svaki aspekt partnerovog života, on to može da doživi kao gubitak slobode.Kontunuirana kritika može dovesti do osećaja nesigurnosti i niskog samopouzdanja. Nasuprot tome ljubavnica može da pruži osečaj slobode i podrške.

Stručnjaci savetuju da je važno održavati balans između brige za partnera i davanja prostora za individualan rast.

Gubitak zabave i spontanosti

Život u braku može postati ozbiljan, sa fokusom na obaveze i odgovornosti. Muškarci često ističu da im nedostaju zabava i spontanost kjoju su imali na početku veze. Ljubavnica donosi novu energiju i osećaj avanture, što muškarcima može da bude privlačno.

Ovo se može izbeći ako se oba partnera svesno trude da u zajednički život unesu više smeha, zabave i novih iskustava.

O tome koja godina braka je najsrećnija, a u kojoj se najčešće javljaju problemi smo, podsetimo, pisali ranije.

Autor: Snežana Milovanov