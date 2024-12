PREUZMITE INICIJATIVU U INTIMNIM ODNOSIMA: Ovo je 5 razloga zašto treba da napravite PRVI KORAK

Umesto da čekate muškarca da pokaže da vas želi, mogle biste da mu nekada malo olakšate i napravite prvi korak.

Dugo se verovalo da muškarac treba da bude inicijator se*sa, a sudbina žene bila je da skromno sedi i čeka.

Ova vremena su na sreću daleko iza nas i žene se danas ne plaše da preuzmu inicijativu. Ukoliko još uvek sumnjate ili se plašite da napravite prvi korak, donosimo vam listu razloga zašto ponekad morate sami da započnete igru se*sa i preuzmete inicijativu.

Otopite led

Nedavno ste se upoznali, a on još uvek ne razume kako da vam nagovesti da želi se*s sa vama. Ako vam je to očigledno i vi takođe želite da vodite ljubav sa njim, onda preuzmite inicijativu i otopite led. Ovde, sada i na vaš način. U ekstremnim slučajevima, on će se uplašiti vaše asertivnosti i pobeći - pa, to je onda divno. Zašto vam treba, tako neodlučan?

Ili ako ste se posvađali sa mužem, a onda se nekako pomirili, ali bivša toplina nekako nije dovoljna. Odličan način da rešite sve nesporazume je odlazak u krevet.

Vizuelno demonstrirajte svoje želje (i mogućnosti)

Ako muškarcu prstom (ili drugim odgovarajućim predmetom) ne pokažete gde, kako i kojim intenzitetom treba da mazi, dodirne, ujede ili uradi bilo šta drugo, onda on možda nikada neće saznati za to. Stoga ćete jednog dana morati da preuzmete inicijativu i organizujete pokazni nastup.

Definitivno će vam se svideti (neće vam biti neprijatno i stidljivo, zar ne?), tako da imate dobre šanse da ovo češće vežbate.

Probajte nešto novo

Ako želite da probate novu čokoladu, idite u prodavnicu i kupite je. Ako želite da probate nešto novo u se*su, šta radite? Idete i organizujte sve kako želite. Kupite novi gedžet ili lepo donje rublje, isprobajte BDSM trikove i isprobajte sve ono što želite.

Povećajte sopstveno samopouzdanje

Pregazite strahove od strija na stomaku i butinama, viška kilograma, bubuljice na desnom obrazu i još mnogo toga, zbog čega često zaboravite na sopstvenu privlačnost. Se*s je divan i sjajan. I čini da volite sebe - i svoje telo.

Poboljšajte svoje raspoloženje

Ovo je poslednja stavka na listi, ali argument je uvek prvi i možda najvažniji.

Ako želite se*s upravo sa ovim muškarcem i to upravo sada, koji bi drugi razlozi i argumenti mogli još biti potrebni?

Ovo je jednostavna, razumljiva i stara izreka od kad je sveta: „Ti si moja žena, ja sam tvoj muškarac. Ako vam treba razlog, onda je ovo razlog.“

Autor: Snežana Milovanov