Tri emocije koje mogu da unište i najčvršće veze, upozoravaju psiholozi

Biti emotivno ranjiv u vezi nije lako, ali je ključno za izgradnju srećne i zdrave veze zasnovane na intimnosti i razumevanju. Emotivna otvorenost omogućava partnerima da prevaziđu nesuglasice, savladaju prepreke i izgrade jaču povezanost.

Međutim, dostizanje tog nivoa intimnosti zahteva spremnost na emotivnu ranjivost, što često predstavlja veliki izazov.

Evo tri emocije koje mogu uništiti i najstabilniju vezu:

1. Stid

Stid često predstavlja prepreku emotivnoj ranjivosti. Možda postoji deo vaše ličnosti koji ne volite i bojite se da će vas partner odbaciti ako ga otkrijete.

Kada jedan od partnera oseća stid, teško je izgraditi dublju povezanost. Stid stvara barijeru prema intimnosti, uzrokujući povlačenje, odbrambeni stav ili izbegavanje otvorenosti. Ovo može dovesti do nesporazuma, frustracije i osećaja izolacije.

Studija iz 2023. godine objavljena u časopisu Journal of Anxiety Disorders pokazala je da osećaj nedostojnosti ljubavi, usled unutrašnjeg stida, sprečava ljude da se potpuno povežu s partnerima i otvoreno prihvate ljubav.

2. Bes

Bes je emocija koja se brzo pojavljuje i teško kontroliše. Kada izbije, lako je prenaglasiti problem, što može naneti štetu vezi.

Ako se bes ne kontroliše, može stvoriti emocionalnu distancu, narušiti poverenje i intimnost, izazvati ogorčenost i dovesti do destruktivnog ponašanja. Studija iz 2018. godine objavljena u Journal of Research in Personality otkrila je da prekomeran ili neadekvatan bes može pokrenuti negativan ciklus koji šteti vezi, potencijalno vodeći ka raskidu ili razvodu.

Često je uzrok besa osećaj da ne dobijamo ono što zaslužujemo, što može izazvati misli poput: "Moj partner me ne sluša" ili "Partner ne ceni moj trud."

3. Bol

Iza besa se često krije duboka bol. Dok bes daje osećaj moći, bol nas čini ranjivim i slomljenim.

Problem nastaje kada bol pojačava bes, usmeravajući svu energiju na kažnjavanje partnera za osećanja koja izazivaju bol. Takvi ispadi samo pogoršavaju situaciju i uzrokuju veću distancu.

Kako sprečiti da ove emocije unište vašu vezu?

Ključ je u tome da se trudite ka emotivnoj ranjivosti i otvorenosti sa svojim partnerom.

Evo nekoliko koraka:

1. Prepoznajte svoje emocije

Razumevanje onoga što osećate prvi je korak ka emotivnoj otvorenosti. Pre nego što komunicirate s partnerom, jasno definišite svoja osećanja, čak i ako su neprijatna.

2. Izbegnite impulsivnu reakciju

Pre nego što reagujete, uzmite trenutak da razmislite. Zatvorite usta kao što biste zatvorili prozor tokom oluje, fokusirajte se na disanje i stvorite prostor za promišljenu reakciju.

Studija iz 2015. godine ističe da strategije poput aktivnog slušanja, kognitivne reevaluacije i praktikovanja svesnosti pomažu u smirenom upravljanju emocijama.

3. Meditirajte zajedno i sami

Meditacija pomaže da razjasnite svoja osećanja i pripremite se za iskren razgovor. Meditacija u paru poboljšava komunikaciju, empatiju i povezanost, smanjujući stres u vezi, kako pokazuje studija iz 2020. godine objavljena u Scientific Reports.

4. Otvorite se svom partneru

Razgovarajte sa partnerom iskreno i pokušajte da smanjite jaz u razumevanju. Koristite govor tela, ton glasa i fizički kontakt, poput držanja za ruke, kako biste stvorili osećaj smirenosti i povezanosti.

Kada oboje postanete emotivno ranjivi, osnažićete i fizičku i emocionalnu povezanost, čime se postiže prava intimnost, piše Your Tango.



Autor: Jovana Nerić