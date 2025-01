Želeo je da impersionira Jelenu, ali...Novak je na prvom sastanku napravio grešku koja je mogla da ih košta veze

Novak Đoković, jedan od najvećih tenisera svih vremena, nije samo poznat po svojim sportskim uspesima već i po priči koja stoji iza njegove veze sa suprugom Jelenom. Njihova ljubav, puna toplih trenutaka, izazova i smeha, pokazuje da i najveći među nama imaju svoje nesavršene momente — a nekada upravo te greške postanu temelji najlepših priča.

Sve je počelo pre više od dve decenije, kada je Novak želeo da impresionira Jelenu na njihovom prvom zvaničnom sastanku. Samouvereno je naručio biftek za oboje, nastojeći da deluje kao da ima sve pod kontrolom. No, ubrzo je usledilo iznenađenje — jelo koje je stiglo bilo je sirovo i hladno. Tek tada mu je konobar objasnio da je naručio “Steak Tartare”, specijalitet od sirovog mesa. Iako je u tom trenutku bio zbunjen i zabrinut kako će Jelena reagovati, i da li će pristati ponovo da se vidi sa njjim, na kraju su se oboje smejali ovoj situaciji.

Novakovo detinjstvo bilo je daleko od glamura i udobnosti. Rođen i odrastao u Srbiji tokom teških devedesetih, suočavao se sa izazovima rata, sankcija i oskudice. Njegovi roditelji su posedovali piceriju na Kopaoniku, gde su Novak i njegova braća pomagali oko restorana. Kao dete, Novak je provodio vreme perući sudove i postavljajući stolove, dok su mu omiljene poslastice bile palačinke sa čokoladom i sveže pečena pica. Iako su uslovi bili skromni, porodica Đoković bila je snažno povezana, a roditeljska podrška i vera u njegov talenat omogućili su mu da započne put ka vrhu svetskog tenisa.

Kako je sticao sve veću slavu na teniskim terenima, Novak je morao da se prilagodi rigoroznom režimu ishrane i treninga. Godinama unazad, potpuno je promenio način ishrane, prelazeći na gluten-free i kasnije vegansku ishranu. Ova promena nije bila samo fizički izazov već i simbol njegove posvećenosti zdravom životu i maksimalnom potencijalu. Ipak, uprkos svim profesionalnim uspesima, njegov najznačajniji “meč” odigran je van teniskog terena — sa Jelenom.

Devojka iz škole i žena za sva vremena

Ljubavna priča Novaka i Jelene Đoković podseća na filmski scenario — od srednjoškolskih dana do zajedničkog života ispunjenog ljubavlju, izazovima i velikim uspesima. Upoznali su se 2005. godine preko zajedničkih prijatelja, dok Novak još nije bio slavni teniser, a njihovo prijateljstvo i kasnija ljubav nastavili su da rastu paralelno s njegovom karijerom.

Jelena je jednom prilikom ispričala kako je sve počelo: „Mi smo baš bili klinci kada smo se prvi put sreli. Bili smo na teniskom turniru u jednom klubu na Banovom brdu. Dugo sam trenirala tenis, do svoje 15. godine, pa smo imali zajedničko društvo. On je rešavao neke ukrštene reči, a ja sam bila pored njega, pa me je pitao da mu pomognem i tako smo zajedno počeli da rešavamo.“ Međutim, tada još nisu imali nagoveštaj da će njihova priča postati ljubavna.

Tokom srednjoškolskih dana Novak je "odlepio" za Jelenom, kako je sam priznao: „Videli smo se prvi put na jednom od lokalnih turnira u Beogradu. Ona je bila moja devojka pre nego što smo se uzeli. Pre toga je bila moj prijatelj. A pre toga je bila devojka na koju sam odlepio u srednjoj školi.“

Zbog mnogobrojnih obaveza, njihova veza nije bila jednostavna. Jelena je upisala studije u Milanu i preselila se u Italiju, dok je Novak neumorno putovao po svetu kako bi gradio tenisku karijeru. Jelena je jednom prilikom priznala: „Naša viđanja bila su naučna fantastika. Bila sam studentkinja koja je finansijski jedva otišla da studira u inostranstvu, a on je bio teniser koji isto tako nije imao novca da finansira skup put. Avioni su za nas bili svemirske letelice.“

Uprkos svim izazovima, Novak je pronalazio načine da je iznenadi i pruži podršku. Jednom je čak dogovorio s profesorom da sedne u poslednji red amfiteatra dok je Jelena polagala ispit iz finansija.

Kada je Jelena diplomirala, odlučili su da zajedno započnu novi život u Monaku. „Tri godine od početka naše veze došli smo do prekretnice. Odlučili smo se za zajednički život. Ali, u Monaku je bilo teško pronaći posao. Sve je 'zatvoreno', ali ja sam se igrom slučaja zaposlila u jednoj naftnoj kompaniji“, prisetila se Jelena. Međutim, taj posao nije doneo sreću njihovoj vezi, pa su zajedno odlučili da Jelena postane direktor Fondacije Novak Đoković, gde je nastavila da organizuje humanitarne akcije i prati Novaka na svim turnirima.

Godine 2013. Novak ju je zaprosio na romantičan, ali nezaboravan način — vožnjom balonom koja je skoro krenula po zlu. „Otišli smo na vožnju balonom. Iznajmio sam još jedan balon, koji je trebalo da se digne u trenutku kada bismo mi prolazili i otpustio bi znak na kojem bi pisalo 'Hoćeš li da se udaš za mene?' Problem je nastao kada se balon zapalio... Jelena je počela da paniči: 'O, bože. Imamo rupu u balonu!'“ ispričao je Novak. Ipak, na kraju je sve prošlo kako treba — Jelena je rekla „da“.

Njihovo venčanje održano je na Svetom Stefanu 2014. godine, a iste godine dobili su sina Stefana. Tri godine kasnije porodica se proširila dolaskom ćerkice Tare.

Ljubav Novaka i Jelene Đoković nije samo priča o strasti i romansi, već o partnerstvu, podršci i zajedničkom suočavanju sa svim izazovima koje život donosi. Njihov odnos, pun topline i međusobnog razumevanja, ostaje inspiracija mnogima.

