Tihi otrov za ljubav: Pet znakova da ste u vezi sa emotivno nedostupnim partnerom

U svetu u kojem tehnologija napreduje toliko brzo da roboti sada mogu izražavati empatiju, mnogi se i dalje suočavaju sa problemom emocionalne distance u partnerskim odnosima.

Dok veštačka inteligencija poput robota Ameka može simulirati brigu i saosećanje, neki ljudi nisu ni blizu tog nivoa.

Ako osećate da vaš partner ne pokazuje razumevanje, podršku i istinsku povezanost, možda ste u vezi sa osobom koja je emocionalno nedostupna.

Prepoznavanje ovih znakova može vam pomoći da na vreme oslobodite sebe od veze koja donosi bol umesto sreće.

1. Nedostatak empatije i osećanja

Osoba koja je emocionalno odsutna ne razume vašu bol i smatra da su vaša osećanja nebitna. Ako vam se slomi srce, ona neće pokazati istinsku zabrinutost niti pokušati da vas uteši. Zbog njenog nedostataka saosećanja možete se osećati usamljeno i neshvaćeno u vezi.

2. Arogantno ponašanje

Ove osobe često smatraju da su uvek u pravu i da su njihove odluke jedine koje se računaju. Smatraju da ne treba da se prilagođavaju partneru jer veruju da su iznad svih. Njihova arogancija često dolazi iz nesigurnosti i potrebe za kontrolom nad drugima.

3. Toksičnost i dvostruki standardi

Kada osoba emocionalno odsutna vara, smatra to opravdanim, ali ako vi napravite isti „greh“, dočekaće vas osuda, manipulacija i moguće verbalno ili fizičko kažnjavanje. Oni žele moć i kontrolu, ali ne žele pravila koja važe i za njih.

4. Preterana kritika i osuđivanje

U ovakvoj vezi možete se osećati kao da ste stalno na ispitu. Svaka vaša odluka, postupak ili osećanje podleže analizi i osudi. Umesto da vam pruže podršku, oni koriste vašu ranjivost protiv vas, stvarajući osećaj nesigurnosti i manje vrednosti.

5. Pomoć sa skrivenim namerama

Ako dobijete poklon ili uslugu od ovakve osobe, to nikada nije iz čiste ljubavi ili nesebičnosti. Oni ne daju ono što vam stvarno treba, već ono što oni smatraju da bi trebalo da dobijete - najčešće sa namerom da vas kasnije podsete na to i očekuju nešto zauzvrat, piše Your Tango.



