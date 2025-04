Našao sam tajni dnevnik svoje žene i ostao u šoku – odmah sam zatražio razvod

Nekad se ljubavne priče ne završe tiho i mirno – ponekad se sve sruši zbog iznenadnog, bolnog otkrića. Mnogi su se našli u situaciji da su, sasvim slučajno, otkrili tajne koje su ih naterale da istog trenutka prekinu vezu ili brak.

Jedan muškarac ispričao je da je pronašao skriveni dnevnik svoje supruge, u kom je ona, korak po korak, planirala kako da ga ostavi – i to zbog drugog muškarca. Umesto da čeka kraj u deset koraka, on je to presekao odmah i zatražio je razvod.

Evo još nekoliko priča ljudi koji su zbog sličnih saznanja odlučili da napuste svoje partnere:

1. Bio sam u vezi dve godine i postao blizak s njenim bratom. Jednog dana me pozvao na kafu i rekao da ju je video sa drugim, našim zajedničkim prijateljem – njihova veza traje već godinu dana. Odmah sam raskinuo, ali sam ostao u kontaktu s njenim bratom.

2. Na Fejsbuku sam naišla na fotografiju muža sa drugom ženom i detetom. Ispod slike piše: „Divan muž i sjajno dete, toliko sam ponosna.“ A sa mnom je bio u braku već devet godina. Imamo dvoje dece.

3. Pokazala mi je pozitivan test na trudnoću nedelju dana pre mog odlaska na fakultet. Ali video sam da je to slika sa Gugla. Kupio sam pravi test – bio je negativan.

4. Moja devojka je bila studentkinja iz inostranstva. Potražio sam je na internetu i našao blog njenog dečka. I dalje su bili u vezi.

5. Bili smo vereni tri godine. Poveo me na poslovni put da mi dokaže da me ne vara. Jednog dana otišao je na tim bilding, a ja sam sišla po grickalice. Kad se lift otvorio – on i druga žena drže se za ruke. Pravdao se da me ne poznaje. Ni reč više nisam izgovorila.

6. Dečko mi šalje poruku: „Devojka s kojom sam bio ostala je trudna.“ U tom trenutku sam izlazila s drugaricama, one su me tešile. Preselila sam se dva dana kasnije.

7. Kolega me pita: „Vi ste u otvorenoj vezi?“ Jer je našao mog muža na Tinderu.

8. Posle 24 godine braka, muž me poljubio i otišao na posao. Nekoliko minuta kasnije – zvono. Na vratima muškarac koji mi kaže: „Mojoj ženi je tvoj muž ljubavnik. Rekao sam mu da ću ti sve reći ako je ne ostavi. Nije je ostavio – zato sam došao.“ Moj muž se više nikad nije vratio kući. Iznajmio je stan i angažovao advokata.

9. Moja žena je priznala svojoj mami da me vara. Onda je ta mama rekla svojoj drugoj ćerki – koja je mene pozvala i pustila me da slušam razgovor. Majka nije htela da prizna, što je zapravo bilo priznanje.

10. Muž je ostavio otvoren Fejsbuk čet. Videla sam poruke pune intimnosti sa drugom ženom. On je kriv, ali i danas sam ja „ona loša“ jer sam mu „narušila privatnost“.

11. Gradili smo kuću. Jedne noći sam se probudila – njega nema u krevetu. Našla sam ga u gostinskoj sobi s drugom. Otišla sam i nikad se nisam vratila. Danas, devet godina kasnije, imam divan brak sa čovekom koji me zaista voli, piše Bright Side.

Autor: Jovana Nerić