Ako ne možete da doživite orgazam – možda su krive vaše cipele

Ako ne možete da doživite orgazam ili nije tako intenzivan kao što je nekad bio, ne krivite svog partnera, već svoje omiljene cipele!

Italijanski urolog dr Maria Ćeruto je u svojoj studiji dokazala da srednje visoke potpetice doprinose boljem obliku nogu i jačanju karličnih mišića, koji su direktno vezani za postizanje orgazma.

Ona je utvrdila da žene koje nose cipele sa potpeticom od oko 4 cm imaju jednako dobro držanje, kao i one koje nose niske cipele. Zaključeno je da su tada mišići karlice u položaju za jačanje i poboljšava se sposobnosti kontrakcije, što takođe može dovesti do intenzivnijeg orgazma.

Šta je sa visokim potpeticama? Mnoge cipele sa visokim štiklama (preko 10 cm) dizajnirane su tako da je položaj ženskog tela i karlice u položaju kao prilikom doživljavanja orgazma. Visoke potpetice stoga stvaraju skupljanje karlice, što može biti problematično, jer se to ne može odraziti na postizanje orgazma tokom intimnih odnosa.

Kao što je objasnio dr Jedan Fromberg, ginekolog i koautor knjige Vagina: A New Biography: "Orgazam je obično kao ubrzanje od nule do 60. Ako ste već na 55 (zbog visokih potpetica), nemate potpuni doživljaj."

Autor: S.M.