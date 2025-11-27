Ni poljubac, ni se*s: Novi oblik preljube - oprostiti ili ne?

Digitalno doba donelo je nove oblike bliskosti, ali i nove načine kako se poverenje može narušiti, i to bez fizičkog kontakta.

Iako svi znamo što znači preljuba, postoje situacije koje nisu tako crno-bele i koje izazivaju podele, a jedna od njih je i pretplata na OnlyFans.

U velikoj anketi koja je sprovedena u Australiji na uzorku od 54.000 ljudi, 50 posto ispitanika izjavilo je da smatra da je pretplaćivanje na sadržaj za odrasle na toj platformi definitivno prevara. Još 42 posto ispitanika kaže da to "zavisi od vrste interakcije" koju partner ima s kreatorom sadržaja, dok samo 8 posto smatra da je to normalan deo moderne veze.

Ovakvi rezultati pokazuju koliko se poimanje granica u odnosima danas razlikuje od čoveka do čoveka - ono što je nekima crvena linija, drugima je potpuno prihvatljivo. Digitalno doba donelo je nove oblike bliskosti, ali i nove načine kako poverenje može da se naruši, i to bez fizičkog kontakta.

S druge strane, pojedinci čak ni određeni fizički kontakt, poput poljupca, neće smatrati prevarom. Slično je i s lajkovanjem tuđih objava na Instagramu. Dok pojedinci to doživljavaju kao pretnju vezi, drugi to vide kao nešto što je možda neukusno, ali ne doživljavaju takav čin kao neverstvo.

Ipak, sve zavisi od konteksta, namere i komunikacije. Ako se jedan od partnera zbog nečega oseća izdano, vredi o tome razgovarati, bez obzira da li se radi o lajku, poruci ili pretplati.

Međutim, gde povući granicu kada je reč o OnlyFansu?

Model i kreatorka sadržaja na platformi za odrasle Madi Miler, koja zarađuje oko 19.000 dolara mesečno, izjavila je za news.com.au da za nju takva pretplata jeste – prevara.

"Poverenje je presudno, zbog čega sam raskinula s bivšim nakon što sam ga uhvatila kako gleda slike drugih golih žena dok je bio sa mnom u krevetu", izjavila je Miler. "Da me pitao da zajedno pogledamo nešto ili mi rekao da je znatiželjan, mogli smo o tome da razgovaramo. Ali činjenica da je u tajnosti gledao porno sadržaj osoba koje lično poznajem, to nije bilo u redu."

Njena priča pokazuje da nije reč samo o sadržaju, već i o povredi poverenja i osećaju isključenosti.

S druge strane, se*sualna radnica i vlasnica agencije Million Billion Media, Lusi Benks, pripada onoj grupi koja kaže da sve zavisi od vrste odnosa i nivoa iskrenosti u vezi. "U svetu OnlyFansa sam od vremena pre pandemije i videla sam kako je od sporedne zanimacije postala prava mašina koja je promenila celu industriju za odrasle", kaže Benks.

Dodaje da su se s tim promenili i odnosi, pa su danas otvorena komunikacija, emocionalna inteligencija i iskrenost važniji nego ikad. "Da li je prevara ako ti se partner pretplati na OnlyFans? Sve zavisi od vašeg odnosa", kaže ona i dodaje kako je važno da se partneri u vezi osećaju sigurno i cenjeno te da se međusobno poštuju.

Autor: S.M.