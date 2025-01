ŠOK: Milovanova porodica ni ne sluti da je sliku koju imaju u kući kupila Aleksandra Nikolić! (VIDEO)

Obalodanila nove detalje!

Aleksandra Nikolić obelodanila je Ivanu Mariknkoviću nove detalje iz života Milovana Minića o kojima do sad nije govorila.

- Od njegove žena rođena sestra ima prelepu ćerku i govorio je kako taj što ga ne voli zove malu Stanija i da je uvek bio ljubomoran na nju. Pričao je da su deci masne kose, sve ih je pljuvao, osim malog što je strašna priča. Ja sam prva otišla kod slikarke, ne zna njena sestra da je slika od mene. Ja sam tražila sliku tog malog i ja sam mu poklonila to, a on je poklonio sestri i slika stoji u kući i niko ne zna da je od mene. Videla sam mu po faci da on nema ništa, slomio je moj telefon. On je hteo da zaradi pare preko Onlifensa. Pre neki dan mi je pretio tim čovekom, zato sam to i rekla. On je mene snimao. Desila se neka blokada, to nije trajalo ni mesec dana. Pričao mi je da ću tamo da budem najjača, a ja nisam radila za naše tržište nego za Ameriku. Hvala Bogu da je pao sistem. On se ispucao na početku i pustila sam ga da vidim dokle će da ide, sad se sve dešava spontano. Ja sam iskrena žena, to znaju moji prijatelji - govorila je Aleksandra.

Autor: A. Nikolić